Rozbřesk: Aleš Michl novým guvernérem ČNB - začíná velká “holubičí rotace”?

Obměna bankovní rady se zdá být větším “dobrodružstvím”, než jsme očekávali my i trh. Podle předběžných zpráv z tisku by do čela ČNB měl mířit současný člen bankovní rady Aleš Michl. Pokud se informace potvrdí, dojde pravděpodobně na výraznější obměnu v bankovní radě. Signalizovalo by to, že současný guvernér Rusnok u prezidenta neuspěl s návrhy kandidátů, kteří by představovali kontinuitu v současné politice ČNB - tj. v souladu s prognózou reagovat na akcelerující inflaci utahováním měnové politiky.

Je proto pravděpodobné, že prezident může dodat novému guvernérovi do bankovní rady i další holubičí hlasy (do začátku příštího roku má bez Aleše Michla rozhodnout o dalších čtyřech jménech). Pokud se informace potvrdí, je pravděpodobné, že se bankovní rada posune výrazně holubičím směrem.

Co to však přesně může znamenat, v tuto chvíli těžko odhadovat. Vyznění poslední prognózy je výrazně jestřábí a i stávající bankovní rada se rozhodla raději jednat podle alternativního scénáře, který nepožaduje další výrazné zvyšování úrokových sazeb a “smiřuje” se s pomalejším návratem inflace k cíli. Na druhou stranu stávající většina v bankovní radě jasně vidí rizika tohoto alternativního scénáře jako pro-inflační a v případě potřeby by byla ochotna sáhnout k dalšímu výraznějšímu růstu sazeb. To je v případě “holubičí rotace” v bankovní radě málo pravděpodobné. Trhy navíc nebudou mít jasno v tom, zda je v případě výrazné diskontinuity ve fungování bankovní rady nečeká “předčasný” pokles sazeb - nyní hlavní i alternativní scénář počítá se sazbami výrazně nad 5 % do konce roku 2023.



Není tedy divu, že v důsledku výrazné nejistoty spojené s obměnou bankovní rady česká koruna slábne. V případě dalšího zesílení inflačních tlaků nelze vyloučit, že se “nová” ČNB může dostat “za křivku” a být k vyšším sazbám (podobně jako v minulosti NBP nebo NBH) spíše dotlačena ztrátami měnového kurzu.



Navíc koruně po posledním zasedání nepomáhá ani skutečnost, že aktivnější používání devizových rezerv a koruny v boji s inflací je zatím podle slov guvernéra Rusnoka mimo hru. ČNB chce korunu nadále spíše “pasivně” bránit proti nadměrným ztrátám. To samo o sobě považujeme za správné rozhodnutí - aktivní politika silného kurzu by nemusela být trhům srozumitelná (úrokový kanál se nevyčerpal) a mohla by časem přece jen narážet na omezenost devizových rezerv (ty jsou sice vysoké vzhledem k české ekonomice, ale ne vůči velikosti globálních trhů).



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna v důsledku nejistoty spojené s obměnou bankovní rady (viz úvodník) výrazně slábne a obchoduje se nad 25,00 EUR/CZK. Pokud skutečně dojde na výraznější obměnu bankovní rady spojenou s eventuální diskontinuitou v rozhodování, může koruna i nadále zůstat pod tlakem a být v pokušení zkusit, zda je centrální banka připravena ji bránit. V takovém prostředí české měně nepomůže ani další výraznější nárůst inflace v tomto týdnu (odhadujeme nárůst na 13,6 %).



Eurodolar

Růst úrokových sazeb a naopak kolabující akciový trh pokračuje i po oficiálních datech z amerického trhu práce (zveřejněných v pátek). Averze k riziku navíc stoupá i s ohledem na ostatní události - pokračující lockdown v Šanghaji a strach z toho, co dnes na vojenské přehlídce řekne ruský prezident Putin. Za takové konstelace se eurodolaru nebude dařit i přesto, že představitelé ECB začali přitvrzovat a červencové zvýšení sazeb se zdá být jisté.



Regionální Forex

Tisková konference prezidenta polské centrální banky Adama Glapinského zlotému nepomohla. Glapinskiho vystoupení před novináři je stále více používáno jako exhibice jeho názorů na to, proč NBP nemohla zabránit vysoké inflaci. Prezident NBP navíc uvedl, že poslední zvýšení oficiálních úrokových sazeb o 75 bazických bodů považuje za dostatečně silný (anti-inflační) signál. Podle našeho názoru tomu tak není, neboť reálné úrokové sazby vinou zrychlující inflace v Polsku ve skutečnosti klesají ještě více do záporu. Souhrnně vzato jsou výstupy z jednání NBP špatnými zprávami, které budou tlačit na další depreciaci. Nehledě na to, že i nálada na dalších měnách v regionu je mizerná.