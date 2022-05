Bullard: Fed udělal mnohem víc než jen dvojí zvýšení sazeb. Ty by se ke konci roku měly dostat k 3,5 %

Prezident Federal Reserve Bank of St. Louis James Bullard hovořil na Yahoo Finance o tom, že podle posledních čísel týkajících se inflace je vysoký růst cen v americké ekonomice hlubší a širší povahy, než se myslelo. Fed má podle jeho zástupce plán, jak na inflaci reagovat. Zvyšování sazeb o 50 bazických bodů se Bullardovi zdá v současné situaci jako relevantní postup.



Bullard se domnívá, že Fed by měl zvednout sazby nad úroveň sazeb neutrálních. Ty ekonomiku ani nestimulují, ani nebrzdí a podle Bullarda by sazby skutečně měly do konce roku vystoupat zhruba někam k 3,5 %. Současná vysoká inflace má v sobě přechodnou část, která pomine. Nicméně ze současné inflace převyšující 8 % se podstatná část nachází mimo tuto kategorii a vyžaduje, aby Fed jednal. A ten je „uprostřed tohoto procesu“.



Mohla by americká centrální banka nyní zvýšit sazby o 75 bazických bodů? Bullard na to odpověděl, že takový krok není jeho základním scénářem. Fed má „dobrý plán“, který spočívá ve zvyšování sazeb o 50 bazických bodů. A nemění na něm moc ani poslední inflační čísla, která se „zase tak moc nelišila od očekávání“. Jak se ale dostat na zmíněná 3,5 % ke konci roku?



Bullard na to jen odpověděl, že by nebylo dobré, pokud by Fed nyní sliboval konkrétní cestu zvedání sazeb. Jeho kroky musí být závislé na aktuálním vývoji, protože inflační čísla se mohou nečekaně měnit. Ekonom pokračoval s tím, že Fed udělal mnohem více než jen dvojí zvýšení sazeb. Jeho kroky jsou patrné na tom, jak výrazně vzrostly výnosy dvouletých vládních dluhopisů. Jde o aktivum, jehož výnosy výrazně promlouvají do dění v ekonomice. A zároveň odrážejí očekávaný vývoj sazeb v budoucnu, tudíž se do nich promítá nejen současné zvyšování, ale všechny signály, které Fed směrem k trhům a veřejnosti vysílá.



Pravděpodobnost recese není podle Bullarda nijak vysoká. Soudím tak jednak podle modelů, které se tímto tématem zabývají, ale také třeba z pokračující síly amerického trhu práce. Na otázku týkající se stablecoins ekonom odpověděl, že jde o téma, které sleduje spíše zpovzdálí. Pro něj jde v principu o aktivum stejné povahy jako systém pevných kurzů, který je podle zkušeností náchylný k útokům spekulantů a na šoky. Současné dění kolem Terra USD pak podle bankéře neznamená ohrožení finančního systému, ale na stranu druhou potvrzuje názory, podle kterých by podobná aktiva jako celek takovou hrozbu představovat mohla.



Zdroj: Yahoo Finance