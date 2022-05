Tržní síla firem a sto let ekonomické historie

V posledních letech se na ekonomickém poli v USA nejvíce hovoří i o tom, jak vzrostla tržní koncentrace a síla firem. Tvrdí to portál ProMarket s tím, že tímto tématem se zabýval i Lenin. Ten „na počátku minulého století sbíral data týkající se koncentrace průmyslu a výroby a došel k závěru, že tato koncentrace je jedním z charakteristických rysů kapitalismu.“ George Stigler zase v roce 1958 tvrdil, že za tímto jevem stojí zejména úspory z rozsahu. A tomuto tématu se samozřejmě věnovala řada dalších. Jaká je tedy situace nyní?



ProMarket tvrdí, že důvodem rostoucí koncentrace firem v řadě odvětví je pravděpodobně skutečně jev zvaný úspory z rozsahu. Jde o pokles průměrných nákladů s tím, jak roste objem produkce, ale úspory z rozsahu se projevují v širším měřítku. ProMarket například zmiňuje, že míra koncentrace souvisí s tím, jak vysoké jsou v daném odvětví investice do výzkumu a vývoje a informačních technologií. Jde totiž o výdaje, které obvykle vyžadují určitou velikost firmy a jejích operací. A zároveň následně umocňují samotné úspory z rozsahu.



Data také ukazují, že míra koncentrace může souviset s tempem růstu celého odvětví. Konkrétně platí, že čím vyšší je tempo růstu, o to vyšší je tendence ke koncentraci. Může ji také ovlivňovat globalizace? Promarket píše, že ta započala až po sedmdesátých letech minulého století. Do té doby rostla koncentrace zejména ve výrobních odvětvích, pak se tento trend přesunul ke službám. To by napovídalo, že globalizace výraznou roli nehraje, protože služby jsou méně vystaveny mezinárodnímu obchodu, který z globalizace těžil.



Je možné, že by úspory z rozsahu zvyšovaly tržní sílu firem a následně oslabovaly konkurenci a vedly ke vzniku monopolů? V takovém případě by úspory z rozsahu mohly v konečném důsledku přinášet více škody než užitku a ProMarket v této souvislosti uvádí, že důležitým ukazatelem tu jsou marže firemního sektoru. S tím, že „většina studií nedochází k závěru, že marže před sedmdesátými lety nerostly, některé studie tvrdí, že poté k tomu docházelo... Důkazy tedy naznačují, že větší úspory z rozsahu nemusí vždy vést k větší tržní síle.“



Na závěr ProMarket připomíná, že téma rostoucí tržní síly firem tu je s námi již více než sto let. A je možné, že tomu tak bude i dalších sto let. Mimo jiné bude záležet na tom, jaký dopad budou mít moderní technologie. Na jednu stranu totiž mohou vést k decentralizaci, na stranu druhou mohou zvyšovat fixní náklady a snižovat náklady marginální. A tím koncentraci naopak ještě zvyšovat.



Zdroj: ProMarket