IEA: Nižší těžba v Rusku ve světě nedostatek ropy nezpůsobí, jinde se těží víc

Nižší těžba v Rusku nedostatek ropy ve světě nezpůsobí. Zvyšuje se totiž nabídka v jiných zemích a navíc koronavirová omezení v Číně snižují poptávku. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Současně snížila výhled růstu poptávky po ropě ve druhém i třetím čtvrtletí o 200.000 barelů.



Postupem času agentura očekává stabilní růst objemu od těžařů na Blízkém východě a ve Spojených státech. Spolu se zpomalením růstu poptávky by to mělo odvrátit akutní deficit nabídky způsobený narušením dodávek z Ruska.



Globální poptávka po ropě se podle odhadu agentury ve druhém čtvrtletí zvýší o 1,9 milionu barelů denně a ve třetím o 1,2 milionu barelů. Ve čtvrtém čtvrtletí IEA očekává pokles poptávky po ropě o 200.000 barelů denně. Celková poptávka po ropě letos podle předpokladu agentury dosáhne 99,4 milionu barelů denně a těsně překoná nabídku.



Pomalejší vývoz produktů a klesající domácí poptávka znamenají, že těžba v Rusku se v dubnu snížila zhruba o jeden milionů barelů denně. To je přibližně o půl milionu barelů denně méně, než IEA předpovídala minulý měsíc. V květnu čeká IEA snížení těžby o 1,6 milionu barelů denně, v červnu se tento objem podle ní zvýší na dva miliony a od července na téměř tři miliony barelů, pokud sankce odradí od dalších nákupů. Za celý rok by těžba ropy v Rusku měla klesnout na 9,6 milionu barelů denně, nejníže od roku 2004.



Vývoz ropy z Ruska ale v dubnu proti předchozímu měsíci vzrostl o 620.000 barelů na 8,1 milionu barelů denně. To je podle IEA návrat k průměru z ledna a února. Místo do Evropy a do Spojených států, které na Rusko uvalily za jeho invazi na Ukrajinu sankce, teď ruská ropa směřuje hlavně do Asie, zejména do Indie.