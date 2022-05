Powell uznává, že stimulů bylo hodně a sazby měly stoupnout dřív

Ačkoli včerejší růst akcií dnes nepokračuje, nedá se říci, že by se sentiment podstatným způsobem obracel. Trhům chybějí zásadní zprávy a ty dílčí nedokázaly náladu zasáhnout. Evropské indexy tak registrují pouze drobné ztráty a americké futures klesají do půl procenta. Eurodolar dnes sestupuje k 1,0500 a dluhopisové výnosy míří lehce dolů. Nové informace nehodnotíme příliš pozitivně, ale týkají se hlavně politiky Fedu, a tam je už hodně v očekáváních a cenách. Reakce je o to mírnější.



Bankéři z Fedu se ve svých nejnovějších komentářích hodně drželi centrální pozice, kterou Fed komunikuje ven. Týká se to očekávané trajektorie sazeb, možnosti zvedat sazby po 50 bodech i ujišťování, že silná ekonomika to ustojí a hladké přistání je možné. V prohlášeních však zaujmou některé pasáže.



Jerome Powell uvedl, že Fed musí zpomalit růst, aby zmírnil inflaci, přičemž nastolení cenové stability může přinést určitou bolest. Nepozoruje příliš důkazů o nápravě dodavatelských řetězců. Předseda Fedu během vystoupení také uznal, že americká ekonomika dostala hodně měnových i fiskálních stimulů a že sazby měly začít růst dříve. Nyní Fed podle něj nebude váhat se zvýšením sazeb nad neutrální hladinu, pokud to bude třeba. Šéf chicagské rezervní banky Charles Evans pak rovnou říká, že sazby pravděpodobně budou muset stoupnout nad neutrál.



V další zajímavé poznámce Powell říká, že NAIRU je pravděpodobně hodně nad 3,6 procenta a mělo by klesnout. NAIRU je úroveň nezaměstnanosti, která nezrychluje inflaci. Pokud je vysoko nad současnou hodnotou, je jasné, že trh práce vytváří inflační tlaky. Powellem zmiňovaný pokles NAIRU v podstatě znamená sázku na vylepšení souladu mezi nabídkou a poptávkou, zlepšení produktivity či další strukturální změny. Ty však těžko přijdou hned, ostatně i Powell vidí riziko, že nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce bude přetrvávat. Jinými slovy Powellův výrok o NAIRU neladí s jeho ujišťováním, že nemá být více lidí bez práce. Pokud chce utlumit inflaci, musí ochladit trh práce a tlak na mzdy zkrátka při takto nízké nezaměstnanosti nemá důvod zmizet.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7089 0.0756 24.7289 24.6794 CZK/USD 23.5110 0.4851 23.5370 23.3960 HUF/EUR 385.3360 -0.2783 386.5536 384.7637 PLN/EUR 4.6522 -0.0163 4.6602 4.6513

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0933 -0.2339 7.1251 7.0838 JPY/EUR 135.8150 -0.5193 136.6550 135.5640 JPY/USD 129.2240 -0.1217 129.3470 129.0240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8490 0.5031 0.8494 0.8435 CHF/EUR 1.0482 -0.0271 1.0497 1.0467 NOK/EUR 10.2248 0.2200 10.2463 10.1898 SEK/EUR 10.4688 -0.0072 10.4832 10.4548 USD/EUR 1.0510 -0.3924 1.0564 1.0495

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4271 0.3425 1.4296 1.4188 CAD/USD 1.2844 0.2658 1.2852 1.2808