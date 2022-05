Korigující akcie, inflace a pravidlo dvaceti

Na trhu najdeme řadu způsobů, jakými se investoři a analytici snaží nějak odhadnout, zda jsou ceny tak akorát, příliš dole, či naopak nahoře. Mezi ty vyloženě středněproudé můžeme zařadit třeba diskontování očekávaných dividend, či velmi zjednodušené nástroje, jakými je PE. Tedy poměr cen a zisků obchodovaných firem. Hodně mimo střední proud pak stojí mimo jiné takzvané pravidlo dvaceti. Je v něm zabudována inflace, a i proto bych jej dnes rád zmínil. Co říká o americkém akciovém trhu?



1. Koncept a jeho slabiny: Pravidlo dvaceti je jednoduché: Podle něj by součet PE a inflace měl dosahovat dvaceti, pokud je pod touto hodnotou, jsou akcie podhodnocené, a naopak. Oněch dvacet bylo zřejmě derivováno na základě historických zkušeností (viz data níže) a logika tu je jednoduchá: Čím vyšší je inflace, o to nižší by měly být „férové“ valuace akcií, protože jde o pro ně nevlídné prostředí. A naopak, nižší inflace je ekonomicky vlídnější prostředí, a tudíž se férové valuace mohou pohybovat výše.



Námitek proti takovému zjednodušení najdeme celou řadu. Porovnává hrušky a jablka, či, chcete-li, pracuje s dvěma veličinami úplně rozdílných jednotek a druhů. Pokud nad tím mávneme rukou, je tu podle mne důležitější věc: Pravidlo implikuje, že čím nižší inflace, tím lépe. Pokud by dosahovala 5 %, na inflačně férové PE zbývá 15 bodů. Pokud inflace klesne na 2 %, férové PE podle pravidla dosahuje 18, a pokud by se ceny v ekonomice neměnily, PE může být na dvaceti.



Až sem to může být ještě fajn – dá se přece jen diskutovat o tom, zda inflace ve výši 2 % je skutečně horší, či již lepší, než inflace nulová. Ale co kdyby na ekonomiku dolehla mohutná poptávková deflace a ceny klesaly o 5 % ročně s velkým útlumem ekonomické aktivity? Pravidlo by v takovém případě implikovalo férové PE na 22, ale pochybuji, že akcie by se podle toho chovaly. Co na to vše data?



2. Historie a současnost: Následující graf už ukazuje konkrétní hodnoty součtu PE indexu S&P 500 a inflace z minulosti. Zdá se, že po šedesátých letech (tedy mimo jiné bez výraznějšího deflačního období) se dá s trochou snahy hovořit o nějakém navracení se k hodnotě 20. Zároveň ale vidíme, že na této hodnotě se součet PE a inflace moc neohřeje a už vůbec by toto „pravidlo“ nešlo používat jako nějaký nástroj časování trhu.



Zdroj: Twitter



Co nyní? Na konci dubna se hodnota PE + inflace podle grafu pohybovala něco pod třiceti. Pokud budeme pracovat s 8 % inflací a současnými valuacemi mezi 15 – 16, dostaneme hodnotu kolem 24. Pokud bychom dávali pravidlu přes uvedené námitky nějakou relevanci a počítali s tím, že 8 % inflace je dlouhodobějším jevem, PE by tedy mělo klesat ke dvanácti. Tedy ještě slušná korekce.



Pokud by naopak inflace klesala relativně rychle ke 4 %, jsme se současným PE na cca 16 v součtu obou na dvacítce. Jinak řečeno, PE je nyní na svém. Pokud bychom současné valuace dokonce brali jako predikční nástroj, tak v rámci pravidla dvaceti akcie nyní počítají právě s tím, že inflace relativně rychle klesne na 4 %. Třeba takový Pictet uvažuje podobně:



Zdroj: Twitter