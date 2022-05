Fed nepřekvapil, trhy jsou dopoledne opatrné

Po solidně růstovém dni na Wall Street je dnes Evropa opatrná. Zatímco DAX či CAC 40 rostou o 0,3 procenta, FTSE 100 a AEX pouze balancují kolem nulové změny. Nejednoznačnou náladu dokreslují lehce červené americké futures. Dluhopisům se mezitím daří, a to jak v USA, tak v Evropě. Eurodolar pouze hledá směr.

Zápis z jednání Fedu podle očekávání neodhalil žádnou nečekanou novinku a v podstatě jen potvrdil to, co už jsme z banky mnohokrát slyšeli. Pro trhy to mohlo být v jistém smyslu uklidnění. Na programu jsou dnes americké žádosti o dávky v nezaměstnanosti.

Zajímavé zprávy nyní chodí z regionu. Trh pochopitelně vstřebává informace z vystoupení Aleše Michla, který se brzy ujme vedení ČNB. Je to takový názorový mix, ve kterém se ještě některé věci budou muset ujasnit. Vypadá to však, že Michl nehodlá točit kormidlem na druhou stranu a po zvýšení sazeb bude spíše preferovat stabilitu. Dokonce hovořil o potřebě držet sazby výš a nevyloučil další razantní zvednutí sazeb při nebezpečí silné poptávkové inflace. Koruna ráno mírně posiluje na 24,65.

Maďarský premiér Orbán je další v řadě, koho napadlo sáhnout si na firemní peníze, aby je mohla utratit vláda. Velké firmy mají letos a příští rok zaplatit velkou část "nadměrných zisků". Zastropování cen či různé formy firemních daní se tak v Evropě stávají čím dál větším rizikem pro firmy, které ze současné situace profitují a poskytují portfoliím investorů určitou oporu.

