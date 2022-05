Co by udělaly pozitivní reálné sazby s technologiemi?

Posuzovat utaženost monetární politiky lze podle řady měřítek. Docela mizerný je podle mne pohled zakládající se pouze na tom, zda jdou sazby nahoru, či dolů. Lepší může být poměřování sazeb k odhadům sazeb neutrálních, ale zde zase narážíme na nejistotu těchto odhadů. Zaslechnout můžeme i prostou tezi, podle které by se reálné sazby měly dostat do kladných čísel. Co by to udělalo s technologiemi?



Včera jsme trochu rozebírali, jak se sazby promítají do fundamentu technologického sektoru. Na závěr jsem poukazoval na to, že sazby se nemění ve vakuu, ale jsou odrazem růstově-inflačního výhledu. Dopad (změn) sazeb na akcie růstové a technologické tak může být v praxi do různé míry vyvažován změnami v tomto výhledu. A také změnami v rizikových prémiích (pro detaily viz onen článek ze včerejška). Jak ale ukazuje následující graf, v praxi je vazba sazby-ceny technologií docela silná:



Zdroj:



Podle grafu si trh nějakými změnami v růstovém výhledu a v rizikových prémiích často hlavu moc neláme, prostě kam jdou (reálné) sazby, tam jdou technologie (které Nasdaqu 100 dominují). V posledních týdnech se tu ale přece jen rozevřela málokdy vídaná mezera, technologiím se nechce (relativně k indexu SPX) dolů tak moc, jak by velely sazby. V duchu oné trojice sazby/rizikové prémie/očekávaný růst je vysvětlení této mezery jednoduché – u technologií (relativně k indexu SPX) došlo ke zlepšení růstového výhledu (či poklesu rizika) tak, že eliminuje část efektu vyšších reálných sazeb*.



V grafu se reálné sazby už dostaly do pozitivních čísel, měřené jsou tu na základě výnosů desetiletých TIPS, které v sobě mají zabudovánu mnohem nižší (očekávanou) inflaci, než je ta současná (viz následující graf). Pokud tedy bereme za reálné sazby tyto, máme odpověď na otázku položenou v nadpisu přímo před sebou. V úvodu zmíněný posun sazeb Fedu do reálných čísel ale spíše implikuje sazby Fedu ve výši převyšující inflaci současnou. Jde o naprostý extrém a je mimo jiné otázkou, kde by pak kvůli (ne)růstovému výhledu byly výnosy desetiletých obligací. Nějaké modelování následných hodnot akcií je pak více než finance fiction.



Zdroj: Twitter



* Nebo se akcie domnívají, že reálné sazby zase klesnou do záporu – mezera mezi relativní návratností technologií a sazbami se uzavře kvůli nižším sazbám. Pokud se ale podíváme na graf, vidíme, že dřívější mezery měly opačné vyznění – technologie byly pod tím, co implikovaly sazby. A uzavírání mezery proběhlo kvůli tomu, že technologie pomyslně rozpoznaly směr, kterým ukazovaly sazby.