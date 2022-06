Propouštění v Tesle, problémy v Číně a pád jejích akcií

Akcie Tesly mají za sebou další prudké oslabení a Elon Musk hovoří o „superšpatném pocitu z ekonomiky“. Craig Irwin z Roth Capital k tomu na CNBC uvedl, že má přehled o tom, jak se právě vyvíjí poptávka po elektromobilech a jaký je o ně zájem. Dlouhodobý výhled se z hlediska poptávky podle experta moc nezmění, lidé budou elektromobily kupovat. „Ale trhy si budou procházet určitými turbulencemi.“



Ohledně Tesly se nyní hovoří i o komentářích Elona Muska týkajících se propouštění. Irwing míní, že může jít o špatnou zprávu u Tesly a propuštěných zaměstnanců, pro celé odvětví ale platí opak. Lidé z Tesly jsou totiž podle něj většinou vysoce kvalifikovaní a motivovaní. Pokud tedy bude 10 000 bývalých zaměstnanců Tesly hledat nové zaměstnání, promítne se to do stavu celého odvětví.



Dan Ives z Wedbush Securities ve vztahu k prohlášení Elona Muska na CNBC uvedl, že podle něj jde do značné míry o odraz vývoje v Číně. Včetně její politiky nulového covidu, která vede k opakovanému uzavírání ekonomiky a doléhá na řadu firem. Globální poptávka po elektromobilech ale podle experta stále převyšuje nabídku. V případě Tesly pak rozdíl odhaduje na 30 %.



Akcie Tesly od počátku roku oslabují téměř o třetinu. Jsou již zprávy podobné té o snižování počtu zaměstnanců plně odraženy v ceně akcie, nebo ne? Ives na tuto otázku odpověděl, že podle něj v podstatě ano. Včetně efektu, který má snížená výroba v Číně. Musk také podle experta výrazně změnil celkový tón od chvíle, kdy poprvé nabídl odkup v Twitteru. Nyní zní skeptičtěji, ale většina tohoto negativního příběhu včetně „čínské frustrace“ by již v ceně akcií Tesly měla být odražena.



Hlavní ekonom společnosti Glassdoor Daniel Zhao pak na Yahoo Finance komentoval vývoj týkající se velkých technologických firem. Podle něj na straně zaměstnanosti nejsou známky nějakého ochlazení a „obrázek je dost zdravý“. Znatelný je jen růst obav o ztrátu pracovního místa. Platí to i o americkém pracovním trhu celkově, vyjednávací síla je podle experta stále vychýlena směrem k zaměstnancům i přesto, že Fed zvedá sazby a snaží se ochladit ekonomický růst.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance