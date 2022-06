Rozbřesk: Komodity jako politický nástroj

Minimálně od dob šoků sedmdesátých let minulého století se ropa právem považuje za mocnou geopolitickou zbraň. V současnosti v důsledku ruského napadení Ukrajiny pozorujeme v Evropě variaci na toto téma zejména v podobě plynu, u kterého nad námi visí hrozba (v některých případech se již jak známo naplnila) odstřižení či alespoň přiškrcení dodávek prakticky v libovolném okamžiku. Nejistota spojená s dodávkami se však netýká zdaleka jen energetických komodit a ještě zásadněji než na nás dopadá na chudé země.

V poslední době se například stále častěji objevují zprávy, že Rusko nejen že blokuje vývoz pšenice z Ukrajiny, ale jaksi si i část zásob přivlastnilo poté, co dobylo ukrajinské sklady. Americká vláda prý asi od poloviny května upozorňuje, že plavidla pod ruskou vlajkou opouštějí černomořské přístavy s nákladem zcizené ukrajinské pšenice. To staví vlády zejména chudších zemí do nezáviděníhodné situace, protože na jedné straně stojí tlak bohatého Západu na dodržování sankcí, zatímco na straně druhé zcela reálná potřeba zajistit pro své obyvatele dostatek potravin (je asi možné si tipnout, jaká varianta nakonec zvítězí). Celkové vyvážené množství každopádně zůstává malé a hlavním problém zkrátka je, že významná část globálních zásob pšenice zůstává "uzamčena" na Ukrajině a je pro trh nedostupná (i když snahy o nalezení alternativních vývozních tras probíhají).

Zdaleka největší zásoby pšenice na světě má však Čína. Pokrývají asi roční spotřebu a vymykají se tak standardům. Pro srovnání - zásoby v EU pokrývají běžně asi 10 - 15 % spotřeby, v USA je to kolem 50 %. Právě tyto obrovské zásoby poskytují Číně, jež co se týče exportů stojí běžně mimo trh (v poslední době jsou zprávy smíšené), různé možnosti.

Je tudíž možné, že, kromě ropy a plynu se v následujících měsících jako o minimálně zajímavém politickém nástroji budeme stále častěji bavit i o pšenici.





*** TRHY ***



Koruna

Ani na počátku nového týdne se koruna nedokázala významněji vzdálit od hranice EURCZK 24,70. Další smršť jestřábích komentářů (Rusnok, Mora, Holub) by jí za normální situace asi i prospěla, ale při nejistotě ohledně obsazení bankovní rady od července dál jejich výroky s kurzem viditelně nepohnuly.



Eurodolar

Ačkoliv do zasedání ECB zbývají jen dva dny, tak centrální banka se snaží komunikovat záměr představit trhu instrumenty, které by zabránily fragmentaci trhu dluhopisů v eurozóně. Tyto prozatím jen verbální intervence ovšem příliš nezabírají a tak kreditní marže u italského vládního dluhu zůstávají vysoké a euro slabé.

Získat body proti dolaru však nebude jednoduché, neboť úrokové sazby začaly v USA před pátečním inflačním reportem opět výrazně růst. Například výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu je nyní opět bezpečně nad hranicí 3 %.