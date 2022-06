Víkendář: Cyklické a strukturální změny v automobilovém odvětví

Prodeje aut bývají v USA v květnu obvykle silné, ale letos je tomu jinak. Meziročně jejich prodej klesl asi o 30 %. Michelle Krebs z Cox Automotive Executive na Yahoo Finance vysvětlovala důvody a hovořila o svém pohledu na další vývoj. Hlavní příčinou jsou podle ní pokračující problémy na straně výroby. Jinak řečeno, nejde o problémy na straně poptávky, ale „kupci povětšinou nenachází auta, která hledají.“



Automobilky podle expertky stále nejsou schopny navýšit zásoby a tudíž i nabídku pro spotřebitele. Již nějakou dobu přitom vázne výroba kvůli nedostatku čipů. Krebs míní, že situace se ale zlepšuje. „Máme zprávy, že některé automobilky už mají dost čipů na svou výrobu, u jiných tomu tak ale ještě není,“ uvedla. Její společnost přitom čekala, že situace se ve druhé polovině roku zlepší. Tohoto pohledu se drží stále, ale zlepšení by nemělo být tak velké.

Podle Yahoo již dochází k uvolňování pandemických restrikcí v Číně, expertka k tomu dodala, že to se příliš neprojeví na nabídce automobilů v USA, protože z Číny se „moc nedováží“. Určitě ale uvolnění restrikcí ovlivní finanční výsledky velkých automobilek, protože ty jsou na čínském trhu aktivní. Mimo jiné se to týká i Tesly, která by ráda plně obnovila výrobu v továrně v Šanghaji, ale to se jí zatím nedaří.



Krebs nečeká, že by automobilky začaly v dohledné době opět používat prodejní pobídky tak, jako tomu bylo před pandemií. Důvod spočívá v tom, že nabídka vozů se stále nezotavila a firmy tak nemají důvod ke stimulaci poptávky slevami a podobnými nástroji. Ceny budou podle expertky naopak ještě růst, i když tempo růstu již zřejmě dosáhlo svého vrcholu. Jaký dopad by mělo mít na odvětví ochlazení americké ekonomiky?



Krebs míní, že nyní si nová auta kupují zejména bohatší lidé, kteří jsou méně citliví na hospodářský cyklus. K tomu je celkově znát velká neuspokojená poptávka a ve výsledku by tedy nemusela být tolik ovlivněna případným ochlazením celkového ekonomického prostředí a vyššími sazbami. Ve vztahu k nabídkové straně trhu zmínila expertka Toyotu, která má sice nízké zásoby, ale vede si velmi dobře na straně logistiky a distribuce.



Jak se může současná situace podepsat na prodeji elektromobilů? Krebs odpověděla, že poptávka po nich začala sílit již na konci roku 2020. Podle ní by tomu tak mělo být i nadále bez ohledu na vývoj cen paliv, čistě proto, že na trhu je nyní v nabídce více modelů. Do roku 2025 by jich mělo být asi sto a spolu s vyššími cenami paliv jde o významný faktor, který by měl zvyšovat poptávku. Vyšší rozšíření elektromobilů bude záležet na dojezdu a související infrastruktuře, ale rozhodující bude podle expertky zejména vývoj prodejních cen. Ve srovnání s tradičními vozy jsou totiž elektromobily stále drahé a pokud se mají stát masovější záležitostí, musí být cena „porovnatelnější“.



Výraznou změnou v odvětví je i online prodej automobilů. Ten chtěly podle expertky automobilky podporovat a rozvíjet již před pandemií, ta celý proces jen urychlila. „Je to způsob, jak lidé chtějí nakupovat. Neznamená to, že dealeři zaniknou, jsou stále součástí procesu, protože zákazníci si chtějí auto vyzkoušet a projet se s ním. Ale samotný nákup již chtějí udělat online,“ míní Krebs.



Zdroj: Yahoo Finance