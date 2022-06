Hlavní část přecenění je asi za námi, teď se bude čekat na Fed

Během posledních dní spojených s drtivým tlakem na akcie i dluhopisy se odehrávalo přecenění kvůli předpokladu tvrdšího postupu Fedu a klesající šanci na zpomalení bez recese. V minulých případech jsme často viděli, že úprava cen vrcholila právě v pondělí před jednáním centrální banky, takže následující dva dny by se na trzích mohlo obchodovat už bez jasného směru, ovšem při stále velké nervozitě. Samozřejmě se bude čekat na to, zda Fed investorům jejich obavy potvrdí, nebo je dokáže nějak uklidnit.

Trh už čeká od Fedu zvednutí sazeb do září skoro o 2 procentní body, přičemž do konce roku by se základní sazba měla dostat na 3,5 procenta. Za pár dní tak do očekávání přibylo na letošek více než jedno standardní zvýšení o 25 bazických bodů.

Dnešní kalendář slibuje hlavně americké PPI. Index výrobních cen vychází až po údajích o spotřebitelských cenách, navíc ho trhy tak trochu paradoxně i v časech nákladových inflačních tlaků nechávají stranou zájmu. Výrobní ceny by měly za květen vykázat prakticky stejné tempo jako v dubnu, což by při rychle rostoucí srovnávací základně nebylo nic moc. Případné zpomalení indexu by potěšilo, ale pravděpodobně s velmi malým a pouze přechodným efektem na obchodování.

Hlavní akciové indexy v Evropě se sice většinou drží v zeleném, ale úvodní zisky se už ztenčily. Americké futures naznačují růst asi o procento. Slušné zlepšení sledujeme na amerických dluhopisech, když výnos třeba na 2Y splatnosti klesá o 11 bazických bodů. V Evropě jsou ovšem změny pouze drobné. Eurodolar obrací lehce nahoru na 1,0480. Koruně nevyšel pokus o posílení a je na páru s eurem tlačena zpět k 24,75.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7392 0.0231 24.7565 24.6973 CZK/USD 23.6140 -0.6166 23.7760 23.6060 HUF/EUR 398.3585 -0.4792 401.6279 397.5099 PLN/EUR 4.6462 -0.2354 4.6560 4.6373

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0563 0.3576 7.0623 7.0101 JPY/EUR 140.4360 0.3645 140.7750 139.4850 JPY/USD 134.0280 -0.2953 134.7440 134.0300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8603 0.2874 0.8612 0.8553 CHF/EUR 1.0349 -0.3155 1.0396 1.0341 NOK/EUR 10.3595 0.4548 10.3699 10.2681 SEK/EUR 10.6155 0.0111 10.6248 10.5294 USD/EUR 1.0479 0.6744 1.0483 1.0397

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4418 -0.1442 1.4438 1.4345 CAD/USD 1.2904 0.0547 1.2913 1.2866