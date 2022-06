Jensen: Fed půjde ke kompromisu mezi propadem na trzích a inflací, ta míří k 3 % a sazby k 4 %, dolar dlouhodobě dolů

Investiční ředitel Bridgewater Associates Greg Jensen míní, že se trhy posunuly do strukturálně odlišné situace, než v jaké se nacházely před pandemií. Charakteristické jsou nyní rostoucí sazby a ukončení toku likvidity ze strany Fedu. Čeká se tak na to, jakou úroveň cen na finančních trzích je schopen udržet samotný soukromý sektor bez pomoci centrální banky. K tomu Jensen dodal, že „podle jeho kalkulací je to mnohem níže než nyní“. Co by přineslo obrat?



Jensen míní, že obrat na trzích bude záviset od obratu v monetární politice. Ten nastane ve chvíli, kdy Fed dosáhne svého inflačního cíle. I když investor míní, že ten současný centrální banka nemusí myslet zase tak vážně. Každopádně ale musí dojít k poklesu inflačních tlaků, které jsou podle Jensena nyní dány strukturálními faktory, jako je obrat v globalizaci či změna vztahů mezi zaměstnanci a firmami.



Pokud by v současném prostředí chtěl Fed skutečně snížit inflaci až k 2 %, musel by podle experta přistoupit k tvrdému utažení monetární politiky. „Pak by nastalo zase její uvolnění a oživení.“ Což je „dlouhý proces“ a Fed podle experta nakonec přistoupí ke kompromisu. To by znamenalo, že nenechá ceny aktiv klesnout tak hluboko, jak by se dostaly, kdyby chtěl skutečně snížit inflaci až k 2 %. Ale dno bude podle Jensena stále níž, než kde leží současné ceny.



Jensen zhruba odhaduje, že inflace nakonec půjde k 3 %, což bude ze strany Fedu vyžadovat sazby kolem 4 %. Akcie pak podle něj ještě spadnou přibližně o 20 %. Předchozí medvědí trhy tak nemusí být dobrým vodítkem, protože k nim nedošlo v prostředí vyšší a zakořeněné inflace, která nutila centrální banku do razantnějšího utahování. Jinak řečeno, momentálně se trhy podle Jensena nemohou spoléhat na monetární podporu, které se jim dostalo během propadu v minulosti.



Na otázku týkající se vývoje v Japonsku Jensen odpověděl, že tamní centrální banka BoJ sice čelí tlaku spekulantů, kteří se snaží jít proti její politice, na rozdíl od USA a Evropy má ale BoJ díky nízké inflaci pro svou monetární politiku dostatečný prostor. Jensen k tomu dodal, že v jeho společnosti existují rozdílné názory na to, zda se vysoká inflace nakonec neprojeví i v Japonsku. On sám se domnívá, že k tomu dojde a BoJ bude svou politiku upravovat. Nicméně se tak stane, „jak bude ona sama chtít a nenechá se nikým šikanovat.“



Ohledně dolaru expert zmínil vysoký deficit běžného účtu Spojených států, který znamená, že americká měna potřebuje na posilování či stabilní kurz velký objem kapitálu, který míří do USA. V současné době vede tato situace k tlakům na jeho posilování, ale z dlouhodobějšího hlediska se podle Jensena dá spíše čekat oslabování dolaru. Začít by mohlo ve chvíli, kdy Fed otočí svou politiku, což by mohlo být zhruba za 18 měsíců. Pak se totiž změní objem kapitálu mířícího do USA.



Zdroj: Bloomberg