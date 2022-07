Eurodolar dělá další krok k paritě před důležitými čísly

Po včerejším úspěšném dni se růst akcií zastavil. Na hlavních evropských indexech sledujeme pokles zhruba do jednoho procenta a americké futures se rovněž obchodují v záporu. Dluhopisům se daří při korekci včerejšího vývoje; výnosy klesají více v Německu než v USA. Eurodolar přitom zůstává pod tlakem a dnes ráno se podíval už pod 1,0100.

Pokles kurzu tentokrát podle nás není spojený s averzí k riziku nebo se sázkami na agresivnější Fed. Akcie v posledních dnech ukazovaly na poměrně solidní vztah k rizikovým aktivům a spekulace kolem Fedu míří hlavně směrem k poklesu sazeb v průběhu příštího roku. Daleko víc na měnový pár působí předpokládané problémy v Evropě, tedy riziko recese rostoucí kvůli hrozbě vypnutí plynu. ECB navíc údajně nebude mít na nejbližším zasedání připravený nástroj proti fragmentaci dluhopisového trhu, což ji omezuje v zásahu proti inflaci.

Odpoledne vyjdou data z amerického trhu práce, která mají potenciál promluvit nejen do obchodování na devizovém trhu. Čekat se dá další ochlazení v tvorbě pracovních míst, kterým se ovšem teprve dostáváme do "běžných" čísel - čeká se přírůstek zaměstnanosti ve výši 268 tisíc. Na nárůst míry nezaměstnanosti by toto ochlazení stačit nemělo a stejně tak ani tlak na mzdy se příliš nezmírní. Čeká se, že jejich meziroční růst zpomalí na 5,0 procent, k čemuž přispěje svižně rostoucí srovnávací základna.

Dolaru by k posunu na (pod) paritu pomohla vyšší čísla o zaměstnanosti či mzdách, která by obrátila pozornost zpět k Fedu a upevnila očekávání, že v krátkém výhledu dojde k razantnímu zvýšení sazeb v zájmu tlumení inflačních tlaků na poptávkové straně. Zároveň by stoupl strach z budoucí recese a nárůst averze k riziku by dolaru také hrála do karet. S efektem na akcie je to složitější. Dominantní je zde nyní téma recese, takže čísla příliš dobrá (argument pro vyšší sazby) i příliš nízká (trh nečekaně slábne už teď) by asi trhům škodila. Nejlepší by pravděpodobně byla evidence mírného ochlazování trhu práce. Jak jsme ale už uváděli, nyní je velký problém zvolit, co si vlastně od nových informací přát, a pohled trhů se bude proměňovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7466 -0.0720 24.7764 24.7280 CZK/USD 24.4495 0.3427 24.5680 24.3030 HUF/EUR 407.2588 1.1300 408.0300 401.1994 PLN/EUR 4.7988 0.3018 4.8086 4.7770

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.7875 -0.3538 6.8311 6.7578 JPY/EUR 137.4915 -0.5479 138.6225 136.8670 JPY/USD 135.8655 -0.1220 135.9020 135.5660

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8464 0.1218 0.8477 0.8441 CHF/EUR 0.9891 -0.0394 0.9917 0.9866 NOK/EUR 10.2703 0.1394 10.2806 10.2324 SEK/EUR 10.7088 0.0902 10.7141 10.6896 USD/EUR 1.0119 -0.4231 1.0192 1.0073

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4667 0.3080 1.4704 1.4575 CAD/USD 1.3009 0.3034 1.3027 1.2954