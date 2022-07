Co čeká jeden z největších býků Wall Street?

Hlavní investiční stratég ve společnosti Oppenheimer John Stoltzfus je podle Yahoo Finance jedním z největších býků na Wall Street. On sám ale považuje svůj pohled na další dění na akciích za realistický a na Yahoo vysvětloval proč.



Stratég míní, že americké hospodářství prochází přechodným obdobím, protože se zvedá z pandemie. Doprovází jej inflace, která dosahuje nejvyšších hodnot za posledních 40 let. Podobné to ale podle experta bylo v roce 2009, kdy se ekonomika a trhy zvedaly po těžkém období a akcie si v tomto roce připsaly více než 60 %. Oppenheimer se i z tohoto důvodu doposud držel své predikce, že index S&P 500 uzavře rok na 5330 bodech.



Nyní je ale podle stratéga relističtější cíl na 4800 bodech, který by implikoval, že akcie budou letos zhruba stagnovat. Nicméně ze současných úrovní by měl stále znatelně posílit. Více světla by měla do dalšího vývoje přinést další výsledková sezóna, kterou budou podle experta doprovázet u některých firem zklamání, ale někde zase překvapení. Růstu zisků by pak měla pomoci i inflace.



Na další vývoj v ekonomice a na trzích budou mít nemalý vliv i ceny ropy. Stoltzfus se nedomnívá, že přichází jejich znatelný pokles. K jejich současné výši pak podle něj přispívá i to, jaký má americká vláda postoj k domácímu těžebnímu sektoru. Mimo jiné totiž „hledá ropu na špatných místech”. To znamená, že se zaměřuje na zvýšení těžby v zemích jako Saúdská Arábie či Venezuela, ale ignoruje potenciál domácích těžařů.

Podle stratéga existuje mezera mezi tím, co nyní mohou nabídnout alternativní zdroje energie a jak jsou využívány zdroje tradiční. Oppenheimer přitom investuje do obou oblastí a vláda by podle jeho stratéga měla reflektovat to, že Spojené státy mají velké zásoby zemního plynu, který je relativně čistým palivem.



Americká ekonomická aktivita je do značné míry tažena spotřebou. Řada ekonomů nyní poukazuje na silné rozvahy domácností a jejich finanční sílu. Stoltzfus v této souvislosti uvedl, že se na trhu pohybuje již téměř 40 let a tudíž sledoval vývoj během několika cyklů. A podle jeho názoru americký spotřebitel i během útlumu „do určité míry stále utrácí”. Ohledně americké monetární politiky stratég řekl, že její utahování bude ještě nějaký čas trvat, ale celkově jde o prostředí, „ve kterém se dá navigovat.”



