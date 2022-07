Kapitaluce na akciových trzích teprve začíná, domnívají se stratégové Bernstein

Ve středu jsme zveřejnili analýzu Bank of America, podle které investoři kapitulují kvůli pesimistickému výhledu na ekonomiku. Bernstein ale s tímto závěrem nesouhlasí. Akciové trhy podle nich totiž ještě plnou kapitulaci nezažily.



"Kapitulace a odliv z akciových fondů tu ještě nebyla," napsali ve středečním komentáři stratégové Mark Diver a Sarah McCarthyová. "Ve skutečnosti odlivy, s výjimkou Evropy, teprve začínají." Naproti tomu červencový průzkum globálních správců fondů od argumentoval tím, že plné kapitulace bylo dosaženo poté, co alokace investorů do akcií klesla na nejnižší úroveň od října 2008, zatímco expozice na riziková aktiva klesla na úrovně, které nebyly zaznamenány ani během globální finanční krize.



Globální akciové trhy se letos propadly kvůli obavám z hrozící recese, k čemuž přispívají i jestřábí centrální banky, které se snaží zkrotit žhnoucí inflaci. I přesto ale za letošní rok mají akciové fondy čistý příliv 181 miliard USD, zatímco dluhopisové fondy zasáhl odliv 206 miliard USD, podle komentáře z minulého týdne s odkazem na údaje EPFR Global.





"Možná jsme již viděli kapitulaci na dluhopisových fondech," napsali stratégové Bernstein. "Po významném výprodeji ve druhém čtvrtletí následovaly dva týdny čistých nákupů ve třetím čtvrtletí." Zároveň stratégové společnosti Bernstein dodali, že toky globálních akciových fondů „zůstaly letos pozoruhodně odolné“ a že k většině přílivů došlo během prvního čtvrtletí, po kterém následoval pouze malý výprodej ve výši 8 miliard USD ve druhém čtvrtletí, přestože trhy otřásla nejvyšší inflace za několik desetiletí a čím dál vyšší rizika ekonomické stagnace.



Na akciích jsme v poslední době viděli oživení optimismu, že inflace v USA začíná vrcholit, což by vyvolalo posun v politice Fedu. Tracie McMillion, vedoucí globální strategie alokace aktiv u , ale uvedla, že tato rally byla předčasná. „Uvidíme kapitulaci a uvidíme návrat hodnoty na trh. Ale myslíme si, že na tomto medvědím trhu je ještě příliš brzy, že je i na cyklu utahování Fedu opravdu příliš brzy, aby to bylo vše jasné,“ řekla v rádiu pro Bloomberg.

Účastníci trhu mezitím považují za hlavní spouštěč u akcií výsledkovou sezónu. Negativní zprávy během výsledkové sezóny za druhé čtvrtletí by mohly vést k „řádné kapitulaci“, uvedli stratégové vedení Michaelem Hartnettem v komentáři z 14. července. Také stratégové v úterý také uvedli, že výsledková sezóna by mohla být pro akcie v nadcházejících týdnech negativním katalyzátorem a že zůstávají „skeptičtí“, že by se tlaky na marže zmírnily s ohledem na vysoké náklady a silnější dolar.



McMillion z poukázala na následky krize v roce 2008, kdy nálada investorů také klesla na minimum, a trvalo měsíce, než se na akciovém trhu prosadilo oživení. "Takže i když jsme svědky těchto vysokých úrovní pesimismu investorů, nemusí to nutně znamenat, že máme nejhorší za sebou," řekla. „Fed právě začal zpřísňovat. A dokud bude usilovat o snížení inflace, je ještě kam jít."

Zdroj: Bloomberg