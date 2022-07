Úvod týdne se stáčí pozitivním směrem pro akcie i euro

Začátek týdne byl pro hlavní akciové trhy opatrný, ale během dopoledne se postupně upevňuje pozitivní vývoj. Pár desetin procenta si připisuje k dobru většina evropských indexů i americké futures. Zpět tentokrát zůstává Amsterdam kvůli závaží jménem .

Eurodolar se zvedá na 1,0245 s podporou lepšící se nálady i potvrzení z ECB, že další zvedání sazeb je na programu. Martins Kazaks uvedl, že výrazné zvyšování nemusí být u konce. Dluhopisy jsou dnes celkově na ústupu, ovšem nárůst výnosů je stále poměrně mírný v kontextu jejich nedávného propadu. Koruna začala posílením na hladinu 24,50 za euro.

Co se týče výsledků, to hlavní je tento týden teprve před námi a kalendář je nabitý i těmi největšími jmény. Makrodata o sobě zatím dala vědět slabým německým indexem Ifo, který spadl ještě níž a podstřelil odhady. I v tomto případě ale to hlavní přijde v následujících dnech - půjde o HDP v USA i Evropě nebo evropskou inflaci. A především se investoři už začátkem týdne budou připravovat na středeční výsledek zasedání Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5093 -0.1878 24.6009 24.4984 CZK/USD 23.9155 -0.4827 24.1240 23.9115 HUF/EUR 395.4077 -0.4498 397.6527 394.9153 PLN/EUR 4.7187 -0.4616 4.7436 4.7160

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9138 0.2228 6.9175 6.8745 JPY/EUR 139.5950 0.3956 139.7932 138.7195 JPY/USD 136.2385 0.0632 136.4690 136.2490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8499 -0.1967 0.8528 0.8495 CHF/EUR 0.9863 0.4072 0.9871 0.9816 NOK/EUR 10.1153 -0.2845 10.1598 10.1106 SEK/EUR 10.3983 -0.3651 10.4497 10.3885 USD/EUR 1.0246 0.3315 1.0250 1.0182

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4380 -0.3933 1.4535 1.4376 CAD/USD 1.2869 -0.3481 1.2947 1.2869