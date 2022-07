Klíčové na dnešním Fedu není 75 bodů, ale jestli se Powell lekne recese

Americká centrální banka dnes večer našeho času končí dvoudenní zasedání, po němž jako vždy následuje oznámení o nastavení politiky s tiskovou konferencí. Co se týče první záležitosti, dojde s vysokou pravděpodobností k dalšímu zvednutí základní sazby o 75 bazických bodů, takže na 2,5 procenta.

Minule Fed přistoupil k většímu kroku, než předtím avizoval (75 vs 50), přičemž tím dal zapravdu tržním očekáváním. Také pro aktuální zasedání centrální banka nejprve naznačovala možnost menšího zásahu, ale v kontextu vysoké inflace a silného trhu práce bude nucena pokračovat ve vysokém tempu. A že by Fed rovnou sazby zvedl o 100 bodů? Samozřejmě má hodně co dohánět, ale podle nás k tomu nepřistoupí. Jednak nebude mít k ruce novou prognózu a také by tím došlo k poměrně velkému překreslení očekávané trajektorie sazeb a utažení tržních podmínek, které by ještě více podpořily výhled recese. Pro trhy by stovka byla určitě šok, takovou možnost nenaznačili ani jestřábi z Fedu.

U dnešního rozhodnutí o sazbách nevidíme takové riziko jako u výhledu pro další postup, který se tak pro nás stává zásadní otázkou pro dnešní večer. Jerome Powell se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že nezvládnutí inflace by bylo větší chybou než způsobení recese. Bude tedy klíčové, jestli se k tomuto postoji znovu přihlásí, neboť trhy mu příliš nevěří. Očekávání pro úrokové sazby jdou dolů a Fed funds futures jsou nastaveny na pokles úrokových sazeb už v druhé půli příštího roku, krátce po dosažení vrcholu.

Fed může zůstat ve vleku trhu i tentokrát a přislíbit mírnější přístup v příštích měsících, čímž by ovšem potvrdil, že se obává dopadů na ekonomiku a ustupuje z protiinflační cesty. Výnosová křivka by totiž získala prostor k dalšímu poklesu, akcie k růstu a uvolnění finančních podmínek by zkomplikovalo utlumení inflace.

Pokud nebude chtít Powell něco takového dopustit, musí mlžit a nechat možnost dalšího agresivnějšího kroku otevřenou i nadále. To je podle nás pravděpodobnější. Inflace si další zásah žádá a Fed potřebuje větší kontrolu nad očekáváními. Dojem, že se vždy zalekne recese, redukuje jeho schopnost efektivně řídit nastavení finančních podmínek v inflačních časech.

A pak je tu ještě možnost ve stylu ECB, totiž že si banka nenechá ruce svazovat nějakým výhledem a vše nechá na aktuální situaci v době příštího rozhodování. Výnosy by při větší nejistotě nemohly tolik klesat, pro Fed by to bylo pohodlnější a směrem k veřejnosti vlastně i nejférovější.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5774 -0.0859 24.6130 24.5657 CZK/USD 24.2225 -0.3517 24.3080 24.2065 HUF/EUR 404.3576 0.7698 404.7800 400.1994 PLN/EUR 4.7811 0.4686 4.7898 4.7457

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8505 0.0943 6.8702 6.8418 JPY/EUR 138.6550 0.0982 139.1035 138.6210 JPY/USD 136.6565 -0.1921 137.0520 136.6410

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8404 -0.0809 0.8426 0.8403 CHF/EUR 0.9746 0.0472 0.9772 0.9741 NOK/EUR 9.9508 -0.6867 10.0299 9.9458 SEK/EUR 10.4480 0.0637 10.4522 10.4328 USD/EUR 1.0146 0.2866 1.0158 1.0120

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4386 -0.1726 1.4466 1.4370 CAD/USD 1.2849 -0.2720 1.2882 1.2847