Viceguvernérka ČNB Zamrazilová: Mzdově-inflační spirála by byla důvodem pro agresivní zvyšování sazeb

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová hovořila jako host Radiožurnálu o výhledu na inflaci, ekonomiku i o svém postoji k měnové politice. Jaká data a argumenty vnímá jako důvod pro navýšení sazeb?



„Inflace je velmi vysoká a v příštích měsících bude, bohužel, ještě cílit,“ uvádí Zamrazilová, zejména s odkazem na přeceňování cen energií. Ale dodává, že to „určitě není oblast, kterou by mohlo zvýšení měnověpolitických sazeb nějaký způsobem ovlivnit“. „Nemůžeme zajistit levnější energie, byť bych byla ráda, kdyby tomu tak bylo.“



Na jednoznačnou odpověď ohledně hlasování na zasedání bankovní rady ČNB příští týden je podle Zamrazilové ještě brzy. Jsme ve fázi sbírání argumentů dat z ekonomiky. Vyjít má nová situační zpráva ČNB i data o vývoji hrubého domácí produktu za druhé čtvrtletí. „Na debatu nepřijdu předem na sto procent rozhodnutá, co udělám. Jsem člověk otevřený všem názorům,“ říká Zamrazilová. „Pokud uslyším od svého kolegy konzistentní argument, se kterým jsem doposud nepracovala, tak ho samozřejmě využiju.“







Jaké argumenty by ji přiměly přiklonit se k hlasování pro zvýšení sazeb? Byl by to vyšší než očekávaný výsledek HDP tažený především spotřebou domácností a také informace o mzdových vyjednáváních, kde vláda zatím „celkem rozumně odolává tlaku na zvýšení mezd“. Právě roztočení mzdově-inflační spirály vnímá Zamrazilová jako obzvláště vysoké riziko pro ekonomiku.



„Pokud by si zaměstnanci vynutili zvýšení mezd o inflaci, tak je to jasná známka toho, že je rozjetá mzdově-inflační spirála… Byl by to důvod pro agresivní zvyšování sazeb.“ Také pro zaměstnance by to znamenalo jen krátké vítězství, doplňuje Zamrazilová. Zaměstnavatelé nemuseli tlak na vyšší mzdy ustát a mohla by se zvýšit nezaměstnanost. „Trh práce reaguje na hospodářské poruchy se zpožděním, ale o to větší má setrvačností,“ říká viceguvernérka s tím, že nezaměstnanost by mohla být vyšší i dlouhou dobu. Zároveň by vedle toho přišla nepříjemná situace na hypotečním trhu. „Pokud by nastala mzdově-inflační spirála, tak bychom sazby nutně musely nejen zvýšit, ale držet je na vysokých úrovních ještě delší dobu,“ upozorňuje. To by ohrozilo domácnosti nejen nezaměstnaností, ale i problémy se splácením hypoték. A těm, co si ji plánují hypotéku vzít, by se plány odložily nepříjemně do budoucna.



Přes popsaná rizika ale Zamrazilová vnímá signály, že rok trvající zpřísňování měnové politiky se již začalo projevovat. „Teď vidíme, že to, co udělali kolegové rok před námi, začíná fungovat.“ Poprvé po 3 měsících zpomalil meziměsíční nárůst cen, objevily se známky stabilizace v některých cenových okruzích, růst nových úvěrů zpomaluje. Velkou pomocí by podle ní také bylo, kdyby komerční banky reagovaly symetricky a zvyšovaly stejným způsobem, jakým zvyšují cenu úvěrů, také úroky na vkladech.



V aktuální měnové politice se díváme dopředu v horizontu roku, roku a půl. „A je otázka, zda-li bychom zvyšováním sazeb té ekonomice neublížili více, než bychom jí pomohli… Na těchto úrovních je to Sofiina volba,“ říká Zamrazilová a upozorňuje na vysokou nejistotu na trhu a smíšená data. „Je tady válka na Ukrajině a energie bohužel zdražovat budou, tomu se nevyhneme, ale určitě všechno zdražovat nebude.“ U pohonných hmot by se ceny měly stabilizovat a vidíme také stabilizaci cen některých kovů. Zdá se, že také automobilový průmysl se po nedostatku čipů a kabelů začíná dostávat z nejhoršího.



Jako úkol do budoucna vnímá Zamrazilová také potřebu určité restrukturalizace české ekonomiky. Vysoký podíl zahraničního kapitálu znamená, že zahraniční centrály rozhodují o budoucnosti strategie našich podniků a nepouští je do začátku a konce výrobního řetězce, kde vzniká nejvyšší přidaná hodnota, upozorňuje viceguvernérka. Podle ní je třeba mezeru výroby s vyšší přidanou hodnotou doplňovat domácími firmami. Ty jsou ale v současné době znevýhodněny drahým financováním, dodává.



Jak vnímá využívání devizových rezerv jako dalšího nástroje měnové politiky? „Devizové rezervy vznikly proto, že se ČNB snažila bojovat proti silnému kurzu... A jestliže devizové rezervy vznikly kvůli měnové politice, nemám problém s tím je využít v tom opačném směru,“ uzavírá viceguvernérka.



Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál