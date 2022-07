Rozbřesk: Dalších +75bps od Fedu. Rétorika napoví, jak mizerný byl HDP ve 2. čtvrtletí

Americká centrální banka dnes provede něco velmi neobvyklého - zvýší již podruhé v řadě oficiální úrokové sazby o 75 bazických bodů. Sazby Fedu se tak ocitnou na úrovni 2,25 - 2,50 %, což je mimochodem americkými centrálními bankéři považováno za jejich dlouhodobě rovnovážnou úroveň. Na této úrovni však Fed v tomto hospodářském cyklu neskončí. Otázka, která visí před dnešním zasedáním FOMC ve vzduchu, přitom právě spočívá v tom, kam až je Fed ochoten zajít, aby ochladil poptávku v ekonomice a dostal inflaci zpět pod kontrolu.

Pokud se začteme do výnosové křivky, tak trh si aktuálně myslí, že Fed po dnešním zasedání ještě agregovaně přihodí dalších 100 bazických bodů, přičemž již pro druhou polovinu roku 2023 se sází na to, že centrální banka otočí a bude úroky snižovat. Nakolik může dnešní rétorika šéfa Fedu J. Powella takováto tržní očekávání ovlivnit? Prostor pro jejich korekci je dost zásadní, a to zejména v kombinaci s tím, že ve čtvrtek odpoledne bude zveřejněn údaj o americkém HDP, který pokud skončí v mínusu, tak americká ekonomika se ocitla v první polovině roku v technické recesi. Vedení Fedu má přitom údaj o HDP k dispozici již dnes, takže Powell bude nepochybně komunikovat s trhem s vědomím znalosti této politicky citlivé informace.



Tudíž pokud na tiskové konferenci po zasedání převládne jestřábí tón zdůrazňující poslední inflační data (inflace v červnu činila 9,1 %), tak dost možná HDP ve druhém kvartále nepropadl (což je náš scénář) a Fed se může soustředit na to, jak restrikcí dostat ekonomiku do rovnováhy. Pokud však Powell bude spíše akcentovat pokles inflačních očekávání a zhoršení některých makro-indikátorů, tak čtvrteční číslo o HDP asi nebude moc pěkné a negativní korekce dolarových úrokových sazeb se může prohloubit. Trh by pak mohl začít spekulovat na to, že zářijové zvýšení úroků (zřejmě “jen”) o 50 bazických, by mohlo být v tomto cyklu posledním.



TRHY

Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela na dostřel hranice 24,60 EUR/CZK. Bez výraznější odezvy tak korunový trh ponechal komentáře Jana Fraita a také Evy Zamrazilové, po nichž zůstávají další kroky ČNB stále jen velmi těžko čitelné. Jan Frait, jenž poskytl vůbec první vyjádření v roli staro-nového člena bankovní rady, se bude na srpnovém zasedání rozhodovat mezi stabilitou a mírným zvýšením úrokových sazeb. Aktuální intervenční režim považuje za legitimní nástroj ve specifických situacích, kdy dochází k přílišnému rozkolísání trhů, byť zastáncem dlouhodobého intervenování není. Eva Zamrazilová v rozhovoru pro Radiožurnál zopakovala svá nedávná slova, tedy že se na nejbližším zasedání bude rovněž rozhodovat mezi stabilitou sazeb a jejich mírným růstem. Za zmínku stojí její komentář k pátečnímu výsledku tuzemského HDP za druhé čtvrtletí – vyšší než očekávaný růst tažený spotřebitelskou poptávkou by totiž byl silným argumentem pro další utažení měnové politiky.

Eurodolar

Fakt, že Gazprom opět o něco utáhl Evropě kohoutky se euru nemohl líbit, takže eurodolar spadl k 1,01. Dnes večer bude jasnou dominantou zasedání Fedu (viz úvod). Zvýšení o 75bps je vcelku dané, bude to však následná tisková konference, která přinese volatilitu.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka zvýšila svoji základní depozitní sazbu o 100 bazických bodů - tj. v souladu s tržním očekáváním. Komentář k rozhodnutí MNB i slova viceguvernéra Viraga na tiskové konferenci přitom byly velmi jestřábí - avizující další zvyšování úrokových sazeb, které by mělo zabránit sekundárním efektům při zvyšování inflace. Reakce forintu však nebyla příliš entuziastická.