Silný optimismus na trzích a ČNB jako hrozba pro korunu

Na hlavních akciových trzích nadále sledujeme převažující optimismus. Probíhá rotace do akcií z dluhopisů, ovšem způsobem, který nedává úplně smysl. Nejvýraznější zisky si připisují velmi rizikové tituly z růstového spektra trhu, které by naopak měly být pod tlakem kvůli rychle rostoucím dluhopisovým výnosům. Ty mimochodem stoupají také dnes, a to při prohlubování inverze křivky v USA.



Do hry nyní zřejmě vstupuje kromě technických faktorů také zavírání krátkých pozic, do kterého jsou spekulanti tlačeni masivním růstem akcií v posledních zhruba třech týdnech. Podle nás zároveň síla vzedmutí trhů ukazuje, že je zde stále obrovské množství volných peněz, které se nahromadily po bezprecedentních stimulativních krocích během koronakrize a zatím nedošlo k jejich „destrukci“ inflací a měnovou restrikcí. Fed by to mělo při nejmenším upozornit na potenciál poptávkových cenových tlaků v ekonomice.



Dnes jsou na programu týdenní žádosti o dávky z USA. Dluhopisy na ně reagovat asi budou, ale u akcií za současného rozpoložení pochybujeme, zda mají šanci náladu podstatným způsobem zkazit. Potenciál má samozřejmě případné vyhrocení situace kolem Tchaj-wanu, ale to v kalendáři nenajdeme. Toto riziko navíc akcie postupně vytěsňují. Výhledově budou důležitá data z amerického trhu práce a poté inflace.



Domácí událostí číslo jedna je dnes zasedání ČNB. Bude bez pochyby zajímavé - poprvé v novém složení bankovní rady, poprvé s komentářem guvernéra Michla, navíc s novou prognózou. A především - bankovní radu nečeká žádné pohodové prázdninové setkání. Vzhledem k zesílení inflačních tlaků se dá čekat posunutí prognózy pro inflaci i odpovídající úroveň sazeb dál směrem nahoru a z tohoto směru bankéři dostanou podnět k dalšímu podstatnému utažení sazeb. Proti tomu stojí odpor nového guvernéra zvedat sazby a opatrnost nových členů k takovému kroku. To podle nás nakonec převáží, mírná většina trhu však předpokládá lehké zvýšení o 25 bodů. Důležitější však bude, co dál.



Dilema pro ČNB nevyvstává jen okolo toho, jestli sledovat nebo ignorovat prognózy z vlastní dílny. Do hry se rázně vložila koruna, která začíná představovat podstatný problém. Negativní tlak na měnu i při současných vysokých sazbách není jen přeléváním krátkodobých peněz. Je částečně podložen fundamenty, tedy výrazným zhoršením bilance běžného účtu, která spadla do záporu, a stále horším výhledem pro ekonomiku. Vyrovnávací proces tak působí směrem ke slabší měně, která ovšem znamená o to větší dovoz inflace. ČNB měnu dosud stabilizuje a utrácí na to devizové rezervy překvapivě rychlým tempem, načež do několika měsíců může narazit na potřebu intervence ukončit, či aspoň omezit. Pokud však nepoleví tlak na měnu, bude potřeba k její stabilizaci ještě vyšších sazeb. Proto bude velice důležité slyšet, jak se bankovní rada nyní tváří na zvyšování sazeb v dalších měsících, a nakolik chce dál používat intervenční nástroj. Pokud převládne postoj nového guvernéra, který nevypadá jako příznivec vyšších sazeb ani zásahů na měně, otevře se prostor pro spekulace proti koruně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6576 0.0059 24.6663 24.6364 CZK/USD 24.1800 -0.2393 24.2690 24.1775 HUF/EUR 396.3463 0.4499 396.8792 393.8874 PLN/EUR 4.7253 0.5583 4.7292 4.6943

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8891 0.2131 6.8893 6.8550 JPY/EUR 136.8240 0.5305 136.9361 135.6445 JPY/USD 134.1880 0.2593 134.4140 133.9470

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8375 0.0436 0.8380 0.8357 CHF/EUR 0.9774 0.0512 0.9797 0.9761 NOK/EUR 9.8982 0.0167 9.9086 9.8656 SEK/EUR 10.3739 -0.0727 10.3908 10.3693 USD/EUR 1.0197 0.2680 1.0197 1.0155

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4333 -0.4300 1.4418 1.4333 CAD/USD 1.2837 -0.0467 1.2856 1.2836