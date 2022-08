Rozbřesk: Česká měna pod tlakem a citlivá na zisky dolaru

Česká koruna se ke konci uplynulého týdne opět dostala pod tlak. Důvody jsou jednoduché - na jedné straně jestřábí komunikace z amerického Fedu (globálně posilující dolar), na druhé straně holubičí komunikace z ČNB. Česká měna se tak pravděpodobně pod úrovní 24,70 EUR/CZK opět držela jen díky intervencím ČNB.

Je to první výraznější tlak na českou měnu od srpnového zasedání centrální banky, po kterém uzavírání sázek na slabší měnu vedlo k dočasné úlevě na domácím devizovém trhu. Devizové rezervy ČNB podle našich odhadů v tomto roce poklesly zatím zhruba o 20 miliard eur - na úrovních okolo 140 miliard eur sice zůstávají relativně vysoké (zejména oproti regionu), pokud tváří v tvář dalšímu růstu amerických i eurových sazeb nebude ovšem komunikace centrální banky dostatečně kredibilní, koruna zůstane pod tlakem.



Bojíme se, že globální trhy v tuto chvíli stále spíše podceňují ochotu amerického Fedu jít s úrokovými sazbami vysoko (do blízkosti 4 %) a držet je tam skutečně delší dobu (podle našeho názoru do druhé poloviny roku 2024). Jestřábí rétorika z amerického Fedu může být během podzimu pro korunu novou “studenou sprchou”, zvlášť pokud nad Evropou bude viset hrozba úplného vypnutí ruského plynu a evropské trhy ovládne strach.



Tlak na koruně může být podle nás proto stále důležitým argumentem, proč by bankovní rada ČNB měla na podzim i v “nové sestavě” zvažovat další růst úrokových sazeb. Zvlášť pokud by překvapily vyšším číslem mzdy za druhý kvartál a bankovní rada by tak dostala další varování ukazující na možnou neukotvenost inflačních očekávání. Klíčovými domácími statistikami proto v nejbližších týdnech budou vedle srpnové inflace právě mzdy.



A pro korunu do té doby bude důležité sledovat rétoriku globálních centrálních bank v čele s Fedem. Pokud by se v tomto týdnu sympozium v Jackson Hole mělo nést na jestřábích vlnách, nebude to pro korunu vůbec dobrá zpráva.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna je opět pod tlakem - atakuje úrovně v blízkosti 24,70 EUR/CZK. Věříme, že v tomto týdnu může být koruna nervózní ze sympozia v Jackson Hole a centrální banka může být nucena talk na koruně opět tlumit.



Eurodolar

Eurodolar se v pátek dostal na dohled parity, kterou má v tomto týdnu našlápnuto pokořit. Makro kalendář je tentokrát nabitý. V úterý přijdou na řadu výsledky srpnových PMI, jenž zřejmě na obou stranách Atlantiku zůstanou v pásmu recese (<50). V eurozóně bude navíc pozornost upřena na nejnovější čísla spotřebitelské důvěry, která pravděpodobně v srpnu dále propadla (už nyní je přitom na historických minimech!).

V USA bude vedle makro čísel nejsledovanější událostí týdne tradiční sympozium centrálních bankéřů v Jackson Hole (čtvrtek-sobota). Žhavým tématem k diskuzi bude především aktuální nastavení měnové politiky Fedu na pozadí silných inflačních tlaků a zpomalujícího hospodářského růstu (v prvním pololetí dokonce technické recese). V pátek vystoupí šéf Fedu Jerome Powell a vzhledem k solidnímu výsledku maloobchodu a robustním payrolls můžeme čekat směrem k zářijovému zasedání spíše jestřábí signál (tj. růst sazeb o 75bps).



Akcie

Poslední obchodní den minulého týdne se nesl v negativním duchu. Index Nasdaq Composite přerušil v pátek po měsíci týdenní růst, když odevzdal 2 %. O něco lépe se „vedlo“ průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Average, který odepsal 292 b. Největší propady má za sebou telekomunikační sektor (VZ US +0,52 %, T US -0,03 %), naopak energetický jako jeden z mála zakončil seanci v plusu (CVX US -0,84 %, XOM US -0,36 %). Akcie velkých technologických společností odepsaly v pátek více jak dvě procenta, když Alphabet klesl o 2,46 % a Meta Platforms o 3,84 %. Výsledky za přechozí kvartál představila společnost Applied Materials. Výrobci zařízení pro výrobu čipů narostly tržby o 5 % y/y na 6,5 mld. USD, přičemž odhady trhu byly postaveny o 200 mil. USD níže, AMAT US -3,36 %, ASML US -1,46 %. Jednotlivé indexy uzavřely v pátek následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,9 % (33.706 b.), S&P 500 o 1,3 % (4.228 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,0 % (12.705 b.).