Fed a energie barví úvod týdne na červeno

Start do nového týdne není na hlavních západních trzích zrovna povzbudivý. Akcie v Evropě navazují dalším propadem a například DAX odepisuje 2 procenta. Červené jsou rovněž americké futures, které naznačují pokles přes jedno procento. Dluhopisy byly pod tlakem už v předchozích dnech a dnes nevykazují významný posun, když výnosy zatím dorovnaly úvodní lehký pokles. Eurodolar se ráno podíval těsně pod paritu a dál se kurz pohybuje těsně kolem jedničky.



Ekonomika čelí množství problémů, z tržního pohledu jsou však momentálně podle nás akcentovány dva hlavní. Prvním je Fed. Americká centrální banka se sice netváří, že by chtěla rychle obracet směrem k nižším sazbám, ale investoři se této myšlenky drží, ačkoli už ne tak pevně jako před pár týdny. V pátek má Jerome Powell v plánu větší vystoupení na symposiu v Jackson Hole a mohl by toho využít k potvrzení protiinflačního postoje centrální banky. Tím by tržní optimismus dostal novou ránu a obavy zřejmě prosakují už dnes.

Dalším problémem, sužujícím více Evropu než USA, je nové vzedmutí cen energií. To se neobejde bez dopadů na ekonomiku a projevit by se mělo i v čerstvých průzkumech mezi firmami. Jak Fed, tak energie, potom znamenají jasnou hrozbu zabřednutí do recese, což jen zvýší tlak na přehodnocení stále příliš pěkných výhledů pro firemní zisky.

Poklesu akcií se dnes nijak nevymyká ani pražská burza, tažená dolů a . Koruna má dál tendenci slábnout na obou hlavních párech. Vůči euru se nachází na 24,65.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6529 0.0863 24.6655 24.6190 CZK/USD 24.6295 0.3913 24.6670 24.5150 HUF/EUR 406.5859 0.4093 407.8872 404.2500 PLN/EUR 4.7534 0.0829 4.7593 4.7418

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8448 0.0063 6.8555 6.8319 JPY/EUR 136.9250 -0.3348 137.9460 136.6258 JPY/USD 136.8230 -0.1110 137.2870 136.7350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8476 -0.1608 0.8494 0.8469 CHF/EUR 0.9598 -0.4109 0.9634 0.9584 NOK/EUR 9.7937 -0.4432 9.8582 9.7893 SEK/EUR 10.6724 0.4253 10.6781 10.6189 USD/EUR 1.0009 -0.2730 1.0047 0.9992

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4468 -0.5635 1.4548 1.4451 CAD/USD 1.2986 -0.0658 1.3019 1.2981