Německá inflace může stoupnout na 10 procent, říká šéf Bundesbank a varuje před možnou recesí

Meziroční míra inflace v Německu by se na podzim mohla vyšplhat na deset procent. Uvedl to šéf německé centrální banky Joachim Nagel v rozhovoru s listem Rheinische Post. Upozornil, že dvoucifernou inflaci zaznamenalo Německo naposledy před více než 70 lety. Varoval rovněž, že pokud se prohlubí energetická krize, německá ekonomika zřejmě v zimě vstoupí do recese.



"Skončí sleva na pohonné hmoty a devítieurová jízdenka, to by mohlo zvýšit míru inflace o více než jeden procentní bod," uvedl Nagel. "Celkově je v podzimních měsících možná inflace ve výši deseti procent," dodal. V Německu nyní od června do konce srpna platí nižší daň na pohonné hmoty a celoněmecká měsíční jízdenka na regionální a městskou dopravu za devět eur (zhruba 220 Kč).



Inflace se podle Nagela bude nacházet na příliš vysoké úrovni také v příštím roce. "Roste pravděpodobnost, že inflace bude vyšší, než se dříve předpokládalo, a že se v příštím roce bude pohybovat v průměru kolem šesti procent," uvedl šéf centrální banky. Ta doposud průměrnou inflaci v příštím roce odhadovala na 4,5 procenta.



Nagel rovněž vyzval, aby Evropská centrální banka (ECB) pokračovala ve zvyšování úroků. ECB minulý měsíc v reakci na prudký růst inflace poprvé od roku 2011 zvýšila své úrokové sazby, a to výrazněji než původně avizovala. Její základní úrok stoupl na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém se držel od roku 2016. Další zasedání ECB se bude konat 8. září.

"Vzhledem k vysoké inflaci musí následovat další zvyšování úroků," uvedl Nagel, který je rovněž členem Rady guvernérů ECB. Odmítl nicméně upřesnit, jak výrazné by zářijové zvýšení úroků v eurozóně mělo být. "Posledních několik měsíců ukázalo, že o měnové politice musíme rozhodovat od zasedání k zasedání," upozornil. "Jsem přesvědčen, že Rada guvernérů ECB podnikne nezbytná opatření," dodal.



V červenci meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu zpomalilo na 7,5 procenta z červnových 7,6 procenta. Inflace tak klesla už druhý měsíc za sebou. Hospodářský růst v Německu se ve druhém čtvrtletí zastavil poté, co se v prvním čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,8 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.



"Pokud se energetická krize vyostří, je recese v zimě pravděpodobná," uvedl Nagel. "V první polovině roku si německá ekonomika za obtížných podmínek stále vedla celkem dobře," upozornil.



Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý měsíc zhoršil výhled německé ekonomiky. Předpověděl, že německý HDP se v letošním roce zvýší o 1,2 procenta, zatímco v květnové prognóze počítal s dvouprocentním růstem. Loni ekonomika podle fondu vzrostla o 2,9 procenta.

