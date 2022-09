Inflace jak v 70. letech? Spíše jako po druhé světové válce, domnívá se Yardeni

Je současná inflační situace podobná té ze sedmdesátých let? Na tuto často kladenou otázku odpovídal na Bloombergu šéf Yardeni Research Ed Yardeni, který nejdříve připomněl, že v sedmdesátých letech byla inflace dlouhodobým jevem a kulminovala až na počátku osmdesátých let. Pro porovnání s tím, co se děje nyní, je podle ekonoma lepší doba, kdy se po druhé světové válce vraceli do USA zpět vojáci. Proč?



Podle experta se po konci druhé světové války prudce zvedla poptávka po běžném spotřebním zboží. Nicméně celý výrobní sektor se do té doby zaměřoval na výrobu zbraní. Trvalo tedy nějaký čas, než byla vysoká poptávka uspokojena odpovídající strukturou výroby, která se musela opět přeorientovat na běžné zboží.



Současná doba je podobná právě v tom, že výrobní sektor má problémy s uspokojením vysoké poptávky. Na rozdíl od konce druhé světové války nyní hrají nemalou roli i ceny energií, které ale podle Yardeniho opět klesnou. Celkově by tak situace neměla připomínat dlouhodobé inflační tlaky sedmdesátých let a ekonom míní, že vrchol současných tlaků je již za námi.



Yardeni na druhou stranu odhaduje, že inflace v USA k cíli centrální banky ve výši 2 % určitě neklesne letos, možná ani příští a přespříští rok. Zmínil v této souvislosti chování nájmů, které podle něj vykazuje velkou setrvačnost. Nyní nájmy rostou asi o 5 %, v některých oblastech ale tempo jejich růstu stále převyšuje 10 %. Jde tedy o faktor, který se promítne do dlouhodobějších tlaků na inflaci a o důvod, proč se nedá čekat její rychlý pokles k 2 %.



Na otázku týkající se kurzu americké měny ekonom odpověděl, že jeho současná síla odpovídá zvýšení sazeb asi o 50 bazických bodů. Jinak řečeno, silný dolar utahuje finanční podmínky a sám o sobě snižuje úroveň sazeb, na kterou by se měl Fed dostat. K tomu Yardeni připomněl, že posilující dolar se samozřejmě promítá do hospodaření obchodovaných společností a za příklad uvedl . Týká se to ale všech firem, které generují významnou část tržeb v zahraničí.



Následující graf ukazuje predikce kurzu dolaru k euru od . Podle nich by dolar měl v následujících čtvrtletích smazat většinu zisků, které ku euru získal v letošním roce:

Zdroj: Bloomberg, Twitter