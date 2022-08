Paulsen: Vrchol inflační debaty za námi, vstup do nového cyklu monetárního uvolňování. Fed stále za křivkou, nyní ale opačně

Jim Paulsen, který působí jako investiční ředitel v The Leuthold Group, již nějaký čas tvrdí, že inflační tlaky poklesnou a akcie jsou tudíž atraktivní. Nyní pro Bloomberg uvedl, že argumenty pro další utahování monetární politiky rychle ztrácejí na síle. Růst HDP totiž výrazně klesl a to ještě může pokračovat i kvůli silnému dolaru a fiskální politice. I inflace má jasné „klesající momentum“.



Podle investora inflační tlaky dosáhly svého vrcholu již před pár měsíci a to je mimo jiné odrazem obratu ve fiskální politice, dosažení vrcholu v celkové monetární expanzi a vývoje kurzu dolaru. To vše jsou věci, které podle experta působí zhruba s ročním zpožděním, tudíž se nyní již plně projevují na ekonomické aktivitě a inflaci. Výrazné inflační tlaky také představovaly ceny komodit, i zde se však situace změnila a tato oblast nyní působí deflačně.



Paulsen poukázal na řadu ukazatelů, podle kterých tempo růstu cenové i mzdové inflace ztrácí na síle. „Myslím si, že vrchol celé debaty o inflaci je již za námi,“ dodal s tím, že nyní se bude hovořit jen o tom, jak rychle bude inflace klesat. Paulsen se dokonce domnívá, že nastal vstup do nového cyklu monetárního uvolňování, naznačuje to vývoj výnosů krátkodobých i dlouhodobých dluhopisů. Expert tak míní, že moc nezáleží na krátkodobých krocích Fedu, důležitý je tento vstup do nového cyklu, na který podle něj ukazuje i kurz dolaru či některé rizikové spready.





Co ale řada zástupců Fedu, kteří hovoří o dalším nutném zvedání sazeb a potřebě utažených finančních podmínek? Paulsen odpověděl, že je zajímavé, kolik pozornosti je Fedu věnováno s ohledem na to, jak moc za křivkou celou dobu byl. Inflace v současnosti podle experta neklesá kvůli tomu, co dnes dělá Fed, který je stále za křivkou, nyní ale z opačné strany – svým utahováním. Na akciovém trhu je stále hodně medvědů, k čemuž ale expert doplnil, že ti budou měnit své názory s tím, jak budou akcie prorážet důležité technické hranice. I když Paulsen připouští, že může nastat i opak a trh ještě zamíří dolů.



