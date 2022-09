Mezinárodní měnový fond prudce snížil výhled růstu v Číně, držet směr při snižování inflace je nutnost

Prioritou je nyní snížení inflace a je dobré, že šéf Fedu Powell dává jasně najevo, že Fed tímto směrem skutečně kráčí. Pro Bloomberg to uvedla Gita Gopinath z vedení Mezinárodního měnového fondu s tím, že takový přístup je nutný i z hlediska inflačních očekávání. Ekonomka dodala, že inflace je vyšší v řadě zemí světa, výjimkou je jen pár zemí jako Japonsko.



Gopinath připomněla, že zhruba před rokem se podle ekonomických dat zdálo, že inflační tlaky polevují, ale šlo o jednorázový jev. Domnívá se, že to ukazuje, že se nelze spoléhat na jednu dávku čísel z ekonomiky a podle ní nastavovat monetární politiku. Je naopak třeba vidět znatelný a udržitelný posun.



Na otázku týkající se vývoje v Evropě ekonomka odpověděla, že ta je ve složité situaci kvůli vysokým cenám plynu a elektřiny. Ty představují nabídkový šok a je důležité, aby se jím vyvolané inflační tlaky nezačaly promítat do inflačních očekávání. Tedy aby se nerozjely druhotné inflační efekty. Z tohoto pohledu je pochopitelné, pokud z ECB zaznívá „o trochu více jestřábí tón“.







Podle Bloombergu jsou evropská a americká ekonomika ve srovnání s čínskou „transparentní“, Čína k tomu řeší problémy s dluhy a realitním sektorem. Na otázky týkající se těchto témat ekonomka odpověděla, že MMF výrazně snížil odhad růstu pro tuto ekonomiku. Pro letošní rok by měl dosáhnout jen 3,3 %. To je výrazně pod obvyklým tempem růstu čínského hospodářství a jde o důsledek její pandemické politiky, která vede k častému omezování ekonomické aktivity. Příčinou je ale také realitní sektor, „který se nachází v krizi.“



Realitní sektor tvoří velkou část čínské ekonomiky, podle ekonomky je třeba více kroků ze strany centrální vlády tak, aby se problémy v této oblasti netransformovaly v problémy celého systému. Inflace v této zemi se ale nachází nízko a vláda má celkově větší prostor pro pomoc a stimulaci. K rozvíjejícím se zemím obecně pak expertka uvedla, že na ně doléhá americká politika a posilování dolaru, protože jejich slabší měny zvyšují domácí inflační tlaky.



Graf ukazuje vývoj cen akcií na rozvíjejících se trzích relativně k cenám akcií v USA:





Zdroj: Bloomberg, Youtube,