Rozhodující dno ještě nepřišlo, varují stratégové Goldman Sachs

Celosvětové akcie mají nejhorší výkon od evropské dluhové krize před deseti lety a stratégové varují, že možná přijde ještě další výprodej.



Index MSCI All Country World ve středu klesá již devátý den za sebou, což je nejdelší období ztrát od roku 2011, kdy dluhová zátěž otřásala životaschopností eurozóny i investory. Pád tohoto indexu rychle maže zisky z poloviny června, které tým stratégů vedený Peterem Oppenheimerem označil za „rally medvědího trhu“. "Trvání a rozsah tohoto poklesu není ve srovnání se zkušenostmi z předchozích desetiletí neobvyklé," napsali stratégové. "Než dojde k rozhodujícímu poklesu, očekáváme další oslabení a volatilitu na trzích."



Index MSCI All Country World od poloviny srpna klesl už o 9 %, a pokud by se propadl pod červnové minimum, dosáhl by nejnižší úrovně od vypuknutí pandemie v roce 2020. Ve hře je celá řada rizik zahrnující utahování měnové politiky Fedem v boji proti inflaci, evropskou energetickou krizi a zpomalení čínské ekonomiky.





„Krátkodobý výhled je medvědí a v září a říjnu obvykle trhy prudce klesají,“ řekl Chris Wood, globální šéf pro akciové strategie u Jefferies pro televizi Bloomberg. Nicméně některé technické ukazatele naznačují, že by se pokles mohl i přerušit. V posledních dvou desetiletích vyskočil index MSCI All Country World po devítidenní sérii ztrát v průměru nejméně o 1 % za 10 až 20 dní, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg.







Velkou otázkou zůstává „inflace a jak na ni budou muset centrální banky reagovat,“ řekla Joyce Changová, globální vedoucí výzkumu u Chase. "Všechny tyto kroky centrálních bank naceňujeme dopředu, takže v jakém okamžiku se zastaví, uklidní a zjistí, kde se inflace usadí?"



Hodnotové akcie si mezitím drží nadprůměrný výkon nad svými růstovými protějšky, a to i při slábnoucí ekonomické situaci, uvedli v samostatném komentáři stratégové pod vedením Cormaca Connerse. Ekonomové z předpovídají v nadcházejícím roce pravděpodobnost recese jedna ku třem a „historie ukazuje, že kolem začátku recese měly hodnotové akcie nejvyšší výkonnost,“ napsali.

Zdroj: Bloomberg