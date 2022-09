I přes jestřábí rétoriku je stále možný tichý obrat Fedu holubičím směrem, domnívá se stratéžka Invesco

Na základě dat očekávám, že Fed v září nenápadně přejde k méně jestřábímu kroku, jakým je zvýšení o 50 bazických bodů, domnívá se hlavní stratéžka globálních trhů společnosti Invesco Kristina Hooper. Po vystoupení šéfa Fedu Jaye Powella akcie po celém světě klesly a během necelých deseti minut se investoři po celém světě začali obávat zářijového zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC). "Domnívám se, že to, co jsme viděli v Jackson Hole, nebylo ani tak předzvěstí toho, co Fed udělá příště, jako spíše prvním dějstvím broadwayského představení – všichni aktéři se řídili daným scénářem, ale než spadne opona, může se mnohé změnit," domnívá se stratéžka.

Co se stalo v Jackson Hole?



Powell byl velmi jestřábí. Mluvil tvrdě a zopakoval, že snižování inflace bude bolet. Naznačil, že Fed je v zájmu boje proti inflaci ochoten „vjet do ekonomiky kamionem Mack“: „Podnikáme rázné a rychlé kroky ke zmírnění poptávky, aby se lépe přizpůsobila nabídce, a k udržení ukotvených inflačních očekávání. Budeme v tom pokračovat, dokud nebudeme přesvědčeni, že je práce hotova. " Powell také zdůraznil, že ed bude po určitou dobu udržovat vyšší sazby, protože "historická data důrazně varují před předčasným uvolněním politiky."



Ozval se také sbor dalších členů FOMC, kteří ve svých rozhovorech minulý týden poskytli velmi jestřábí postoje. Zvláště agresivní byla Loretta Mesterová, která tvrdila, že FED bude muset zvýšit sazbu federálních fondů nad 4 %.







"Uznávám, že Powell musel udělat to, co udělal. Fed musí pokračovat ve své jestřábí rétorice, aby nadále vyvíjel tlak na snižování inflačních očekávání. Koneckonců slova nic nestojí," říká Hooper. Ale zároveň, pokud Fed neočekává rychlé snížení sazeb, pak musí skončit na úrovni, která je únosná. A to zase znamená obrat k méně jestřábímu postoji spíše dříve než později. "Ale co je nejdůležitější, uklidňuje mě skutečnost, že Fed se hodlá i nadále opírat o ekonomická data, jak znovu zopakoval Powell," dodává Hooper.

Co by se mohlo stát v září?



Na základě údajů je pravděpodobné, že Fed v září nenápadně přejde k méně jestřábímu zvýšení o 50 bazických bodů. Průzkum spotřebitelů Michiganské univerzity ukázal, že inflační očekávání spotřebitelů jsou lépe ukotvená v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Inflační očekávání na jeden rok dopředu činila v srpnu 4,8 % oproti 5,4 % v červnu. Na pět let dopředu činila inflační očekávání v srpnu 2,9 % oproti 3,3 % v červnu.



Index nákupních manažerů S&P ve službách byl překvapivě špatný, když dosáhl hodnoty 44,1 b., což je výrazně pod očekáváním a je to také nejnižší hodnota od května 2020. To naznačuje, že se chystá výrazný pokles výdajů ve službách. Jinými slovy, Fed již „udeřil americkou ekonomiku palicí po hlavě“. A Powell správně přiznal, že některé dopady nedávného zvýšení sazeb se v datech ještě neprojevily. Můžete si to zařadit do kategorie "špatná zpráva je dobrá zpráva", říká stratéžka. Nyní je nepravděpodobné, že by toto Fed odradilo od zpřísňování, ale měla by se zvýšit pravděpodobnost, že se obrátí k méně jestřábímu postoji a v září zvýší sazby o 50 bazických bodů. Poté bude postupovat mírnějším způsobem, přičemž nakonec dojde ještě k několika zvýšením o 25 bazických bodů. Před dalším zasedáním Fedu budou samozřejmě k dispozici další data a 21. září je ještě daleko.



Kromě pesimismu trhu kolem FEDu se v posledních měsících objevilo mnoho pesimismu ohledně Číny. Zdá se však, že se to poslední dobou změnilo, protože Čína na nedávném zasedání Státní rady oznámila řadu opatření na podporu růstu, přičemž tato stimulační opatření budou stát více než 1 bilion jüanů. Mezi opatření patří i značné finanční prostředky na investice do infrastruktury. To by mohlo být pro čínskou ekonomiku pozitivním faktorem, který by mohl působit proti některým problémům, kvůli nimž mnozí ekonomové revidovali prognózy růstu pro letošní rok směrem dolů.

Zdroj: Invesco