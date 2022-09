Stratég z Jefferies doporučuje už dva roky stále stejný sektor. Na co se zaměřit jako akciový investor?

Fed zvedá sazby, probíhá kvantitativní utahování a rally, která proběhla na akciovém trhu během prázdnin, paradoxně pozdržela konec utahování monetární politiky. Bylo to znát na tom, jak moc jestřábí byl projev šéfa Fedu Jaye Powella v Jackson Hole. Pro Bloomberg to uvedl Chris Wood, který působí jako stratég v Jefferies.



Podle experta se na jednání Fedu a jeho zástupců projevuje politický tlak. Ten vzrostl na konci roku, kdy si politici uvědomili, že vysoká inflace se pro společnost stala problémem číslo jedna. Politická scéna tak začala tlačit na centrální banky, „aby s tím něco udělaly.“ Woods míní, že taková situace nastala poprvé od sedmdesátých let. Na co by se tedy akcioví investoři měli v současném prostředí zaměřovat?



Woods na uvedenou otázku odpověděl, že doporučuje už dva roky stále stejný sektor, a tím je energetika. Na tu nyní doléhá téma „destrukce poptávky“, jenže stratég míní, že k ní reálně dochází jen v Číně, v USA a v Evropě ne. Současná politika čínské vlády, která omezuje ekonomickou aktivitu, tudíž i poptávku po ropě, je pak pro Západ přínosem, protože nižší ceny ropy znamenají nižší inflační tlaky. Teze stojící za investicemi do energetiky se podle experta odvíjí od nabídkové strany trhu – nedostatečných kapacit. K jejich snížení totiž došlo v době, kdy svět stále spotřebovává velké množství fosilních paliv.



Woods také odpovídal na dotaz týkající se japonského akciového trhu. Ten v minulosti vykazoval vysokou korelaci s kurzem jenu. Tato korelace byla podle experta dána tím, že oslabující japonská měna znamenala větší zájem zahraničních investorů o domácí akcie. V poslední době ale korelace mezi jenem a akciemi úplně zmizela, což si Woods vysvětluje politikou japonské centrální banky. BoJ totiž stále drží výnosy dlouhodobějších dluhopisů u nuly, zatímco sazby v USA rostou. Jen kvůli tomu klesá, ale akcie nerostou. Politika BoJ podle experta nedává smysl, pouze „destabilizuje jen“ a nutí banku k nákupu rostoucích objemů dluhopisů. Ve výsledku kvůli ní Japonsko importuje inflaci ze zahraničí, ale domácnosti ji nejsou schopny eliminovat růstem svých příjmů.



Ohledně amerických akcií Woods uvedl, že nemá smysl dělat dlouhodobější predikce vývoje sazeb, v dalším kroku podle něj vzrostou o 75 bazických bodů. Valuace amerického trhu přitom leží stále velmi vysoko a další zvyšování sazeb by určitě mohlo přinést jejich korekci. Zahraniční trhy mají valuace „rozumnější“, ale vykazují vysokou korelaci s trhy v USA. I přes nižší valuace by tak mohly i zahraniční trhy dál klesat v případě, že tímto směrem půjdou americké akcie.



Zdroj: Bloomberg, Youtube