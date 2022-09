Rozbřesk: Jak tento týden Fed zareaguje na vysokou inflaci a souběžné výprodeje akcií a dluhopisů?

Uplynulý týden byl ve znamení vysoké americké inflace, která trhy poprávu vystrašila a spustila kombinovaný výprodej na akciových i dluhopisových trzích. Dolarové i eurové dvouleté swapové sazby vystoupaly na nejvyšší úrovně za více než dekádu a k více než desetiletým maximům se blíží i dlouhý konec americké křivky. Vysoká inflace a vyšší sazby se nelíbí akciím, které šly minulý týden prudce dolů a od začátku roku jsou hlavní indexy v mínusu necelých 19 %.



V tomto týdnu proto bude velmi důležité, jak nová inflační čísla bude interpretovat americký Fed na dlouho očekávaném zářijovém zasedání. Podle trhů i podle nás se zdá být vcelku jasné, že nás čeká růst sazeb o 75 bps (minimálně). Větší pozornost ovšem nakonec přitáhne aktualizovaná prognóza, a zejména nová trajektorie úrokových sazeb předpokládaná americkými centrálními bankéři (dot plots). Naposledy předpokládali centrální bankéři vrchol úrokových sazeb v okolí 3,75 % (s relativně vysokým rozpětím odhadů). Pokud se odhady pro vrchol sazeb posunou výrazně výše (až do blízkosti 5 %), může to teoreticky poslat krátký konec americké výnosové křivky ještě výše. A to by se pravděpodobně mohlo líbit americkému dolaru.



Na druhé straně euro může mít problém s udržením pozic v okolí parity (1,00 EUR/USD) čistě kvůli špatným domácím statistikám a nejistotě spojené s řešením energetické krize před startující zimní topnou sezónou. Právě tato nejistota by se měla odrazit v prvních odhadech PMI za měsíc září, které budou k dispozici na konci tohoto týdne. Očekáváme, že průmysl bude v důsledku vysokých cen na vstupech a rostoucí nejistotě čelit slábnoucí poptávce - a to zejména v energeticky náročných odvětvích, jako je zpracování kovů nebo chemický průmysl.



TRHY

Koruna

Česká koruna se pohybuje v okolí 24,50 EUR/CZK a i když to vypadá, že centrální banka nemusí v posledních dnech příliš intervenovat, od začátku září již podle dekádní bilance musela opět prodat okolo 2 miliard eur. Tento týden je na domácí události slabší a i pro korunu bude ústředním tématem zasedání Fedu a nálada na globálních akciových a dluhopisových trzích (viz úvodník). Čekáme, že koruna pravděpodobně zůstane pod tlakem.



Eurodolar

Odpočítávání do středečního zasedání Fedu začalo a s ním zesílí tlak na eurodolar, aby se vrátil pod paritu. Vše nasvědčuje tomu, že Fed zvedne sazby potřetí v řadě o 75 bazických bodů a přihodí velmi jestřábí prognózu.



Forint nemá a zřejmě ani nebude mít na růžích ustláno. V neděli Evropská komise doporučila členským zemím schválit opatření, které zamezí vyplatit jednu třetinu z plánovaných transferů z fondů EU (jde o 7,5 mld. euro). Důvodem má být nedodržování právního státu a s tím spojená korupce. Většina zemí EU by nyní měla zákaz výplaty z fondů schválit do měsíce, přičemž stejná lhůtu má Maďarsko na to, aby přijalo 17 doručení komise a o peníze z fondů nepřišlo.