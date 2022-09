Německý DAX klesá popáté v řadě; cena plynu -5 %

Evropské trhy otevírají poklesem, když německý DAX si připisuje již pátý pokles v řadě, a tak se rychle blíží svým letošním minimům kolem 12 400 bodů. V oblasti 12 400 – 12 500 by se u tohoto indexu rovněž mohla nacházet výraznější technická podpora. Při absenci nových zpráv investoři spíše vyčkávají na středeční výsledek zasedání americké centrální banky. Americký Fed by měl ve středu večer opět navýšit sazby, když analytický konsensus v tuto chvíli počítá s dalším zvýšením o 0,75 %. Pozitivní zprávou je další pokles ceny evropského plynu, která dnes oslabuje o 5 % na 178 EUR/MWh poté, co v minulém týdnu ztratila 8,5 %.



Německá automobilka uvedla, že by primárním úpisem akcií chtěla získat až 9,4 mld. EUR. Tento německý koncern si tak cení hodnotu této emise na 70 – 75 mld. EUR proti dřívějšímu optimistickému cíli ve výši 85 mld. EUR. Rozmezí ceny pro IPO stanovuje na 76,5 – 82,5 EUR. Akcie se dnes obchodují beze změny, zatímco akcie rostou o 2 % na 68,3 EUR.



V rámci sektorů si největší ztráty připisují ropné a energetické společnosti, když cena ropy Brent klesá o více než 1 % na 90 USD/barel. Mírný pokles vidíme i u pražského indexu PX , který je stahován dolů především akciemi a . V zelených číslech se při nízké aktivitě drží akcie a Moneta.

