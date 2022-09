Investiční témata současnosti: obnovitelné energie a dluhopisové trhy

Afsaneh Beschloss ze společnosti RockCreek poukázala na Bloombergu na to, že akcie spojené s obnovitelnými energiemi letos zaostávají za tradiční energetikou, podle ní si ale vedou stále relativně dobře. Na tříleté bázi pak generují téměř 9% návratnost, což je více než tradiční energetika. To samé platí o tříletém horizontu.



Investorka zmínila, že v oblasti obnovitelných energií v USA pracuje více lidí než v energetice. Podle ní jsou také velmi dobře placeni, protože jde většinou o experty, kterých je obecně nedostatek. To je relevantní i pro diskusi o tom, zda nastala doba, kdy hodnoty firem budou stále více ovlivňovány tlakem na růst mezd a vyššími požadavky zaměstnanců na celkovou kvalitu pracovního prostředí.



Beschloss tedy míní, že v americké ekonomice pokračuje znatelný posun na straně energetického mixu. K této strukturální změně se přidávají další, které mohou představovat investiční příležitosti. Investorka zmínila například zemědělství a snahu lidí konzumovat kvalitnější potraviny. Nyní se zemědělská výroba nachází pod tlakem vyšších cen vstupů včetně hnojiv, nicméně dlouhodobý trend je podle expertky pozitivní.







Investorka dodala, že dalším významným investičním tématem bude podle ní vývoj na dluhopisových trzích a relevance portfolií složených z větší části z akcií a z menší právě z obligací. Na její slova navázal Greg Peters z PGIM, který připomněl, že na dluhopisových trzích došlo k dramatickému posunu cen a výnosů. Příkladem mohou být výnosy desetiletých vládních dluhopisů, které se postupně zvedly z úrovní kolem 0,5 % znatelně nad 3 %.



Podle experta mají již dluhopisové trhy „velkou část bolesti za sebou“. Investoři mohou ještě pocítit vysokou volatilitu, která bude přetrvávat. Nejhorší ale nastalo v letech 2020 a 2021 a Peters vidí další vývoj na dluhopisech „konstruktivně“. Včetně budoucnosti portfolií z akcií a dluhopisů. Ukazují na to i očekávání týkající se budoucího vývoje klíčových sazeb Fedu. Minulý rok touto dobou počítaly trhy jen s minimálním růstem, nyní se hovoří o více než 4% sazbách.



Diskuse se následně stočila k dluhopisům s vyšším výnosem. Tedy k méně kvalitním obligacím korporátního sektoru. Peters míní, že nyní jde o hodně odlišný trh, než tomu bylo před lety. Jeho velkou část totiž tvoří energetický sektor a ten je na tom dnes kvalitativně znatelně lépe.



Zdroj: Bloomberg