ČNB: Čistý zisk bank stoupl v prvním pololetí o 23,6 mld na 54,6 mld Kč

Bankám a spořitelnám v Česku v letošním prvním pololetí stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 23,6 miliardy Kč na 54,61 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Aktiva bank činila ke konci června 9,624 bilionu korun, což je o 1,1 bilionu více než na konci roku.



Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvních šesti měsících meziročně o 30,2 miliardy na 117,7 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim zvýšily o 104,6 miliardy na 186,1 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí jim stouply o 3,2 miliardy na 26,1 miliardy korun.



Vláda v souvislosti s energetickou krizí a růstem cen elektřiny a plynu uvažuje, že na banky uvalí daň z mimořádných zisků, takzvanou windfall tax. Podrobnosti plánu zatím nezveřejnila. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve mluvil o tom, že se má týkat energetických firem, bank a rafinérií. Příští rok by mohla přinést rozpočtu asi 70 miliard korun.



"První pololetí dopadlo pro banky nadmíru dobře. Finanční domy profitovaly z vyšších sazeb, které pomohly k přecenění některých úvěrů a zvětšily reinvestiční výnosy z úložek u ČNB. Navzdory nevyhnutelnému ochlazení ekonomiky banky zatím nepřistoupily ke zvýšené tvorbě rezerv a náklady rizika zůstávají nízké," řekl dnes ČTK analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Roli v nárůstu sehrál podle něj i efekt nízké srovnávací základny. V první polovině roku 2021 byly jejich zisky velmi nízké v reakci na křehké postcovidové zotavení.



"Na první pohled jde o rapidní nárůst, zisky za první pololetí 2021 však stále zasahovala pandemie, kdy banky vytvářely bezpečnostní rezervy. Jde tak o nepříliš objektivní srovnání," uvedl analytik obchodníka s měnami Purple Trading Petr Lajsek. Argumentem pro mimořádné zdanění je podle něj fakt, že dané zisky z velké části zapříčinily právě vysoké úrokové sazby, které předchozí vedení ČNB zavedlo v rámci boje s vysokou inflací. "Zdá se, že banky mají dostatečné rezervy i na následující složité období. V případě zachování úrokových sazeb na současných vyšších hodnotách mimořádné zdanění dává smysl a jednoduše řečeno si jej banky mohou dovolit," podotkl.



Čistý zisk vzrostl letos meziročně o 60 procent na 8,426 miliardy korun, skupiny ČSOB o 52 procent na 10,1 miliardy Kč. V případě České spořitelny to bylo meziročně o 67 procent na 11 miliard korun. Čistý zisk Moneta Money Bank stoupl o 101 procent na 2,9 miliardy korun a Raiffeisenbank o 78 procent na více než tři miliardy Kč. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 4,2 miliardy korun, což je nárůst o 45 procent.