Rozbřesk: Jay chce být jako Paul, aneb čeká nás návrat do osmdesátek?

Měl to být týden zcela ve stínu dnešního zasedání Fedu. Nicméně již včerejší překvapivé rozhodnutí švédské centrální banky zvýšit sazby o 100 bazických bodů upozornilo na to, že to nebude jen Fed, ale celá plejáda měnových autorit Západu, která tento týden vytasí jestřábí drápy proti inflaci. Připomeňme, že ve čtvrtek rovněž zasedá nejen vedení Bank of England, ale i švýcarská a norská centrální banka. Ve všech třech případech se očekává zvýšení hlavních úrokových sazeb o 50 - 75 bazických bodů, ale pokud ve čtvrtek padne další stovka, tak už to takové překvapení nebude.



Pojďme, ale k Fedu. Ano, zasedání FOMC bude primárně o tom, zda půjdou sazby nahoru o 75 bps či o 100 bazických bodů a o tom, kam se v nové prognóze posune terminální úroková sazba v tomto hospodářském cyklu (na 4,25 - 4,50 % anebo dokonce výše?). Dnes večer to však nebude jenom o těchto číslech. Jak napsal ve své tradiční předmluvě k zasedání americké centrální banky na počátku týdne list Wall Street Journal, tak současný šéf Fedu Jay Powell se z velmi umírněného centrálního bankéře překlopil do jestřábího módu, kdy rozhodně nechce vejít v paměť jako ten, který nedokázal zkrotit vysokou inflaci. Jeho momentálním vzorem a inspirací je bývalý předseda Federálního rezervního systému, jenž v osmdesátých letech nemilosrdně utnul hlavu inflační sani. Nicméně neobešlo se to bez ztrát - americká ekonomika během prvního Volckerova čtyřletého mandátu zažila dvě recese a míra nezaměstnanosti vzrostla z 5,9 % na 10,8 %.

Večerní tisková konference po zasedání Fedu bude tudíž i o tom, jak velkou bude mít J. Powell kuráž komunikovat trhům, že “dobře už bylo” a že bolestivá restrikce je nevyhnutelná, a to do té míry, že může přinést nepříjemný nárůst nezaměstnanosti.



TRHY



Koruna



Koruna se včera dostala pod tlak a během odpoledne překročila úroveň 24,60 EUR/CZK. Averze k riziku na globálních trzích a všeobecná nervozita před dnešním zasedání Fedu nehraje do karet rizikovým aktivům, včetně koruny. Po dvou týdnech relativního klidu tak zřejmě ČNB musela znovu aktivně intervenovat na podporu české měně. Máme za to, že koruna zůstane pod tlakem i v nejbližších týdnech z titulu přísnějších globálních finančních podmínek, což znamená, že tempo devizových intervencí může v nejbližší době dále zintenzivnit.



Eurodolar



Relativně klidný včerejší obchodní den začal pěkně zostra, když nejprve byla v Německu zveřejněna výrobní inflace, která vyskočila na neuvěřitelných 45,8 % meziročně (resp. 7,9 % meziměsíčně). Německá inflace tak bude ve 4. čtvrtletí dvouciferná, o tom není pochyb, stejně jako o odhodlání centrálních bank na Západě bojovat s inflací. Včera dopoledne totiž švédská Riksbank zvedla neočekávaně oficiální úrokové sazby z 0,75 % na 1,75 %. Zdůvodnění bylo přitom prosté a jednoduché - inflace je příliš vysoká a eroduje kupní sílu obyvatelstva. Není vyloučeno, že ECB se švédskou centrální bankou nechá inspirovat, byť obě monetární autority budou čelit dilematu - agresivní zvyšování sazeb nejde dohromady s předluženými domácnostmi ve Švédsku, resp. státy v eurozóně.



Navzdory poměrně dramatickému dění v západní Evropě zůstal eurodolar v blízkosti parity a čekal na zasedání Fedu. Vše však mění ranní oznámení ruského prezidenta Putina, který vyhlásil částečnou mobilizaci země a referenda v republikách, která Moskva chce anektovat. Další eskalace války na Ukrajině je pro euro pochopitelně špatnou zprávou.



Jinak pokud jde o večerní Fed tak dodejme, že trh v tuto chvíli sází z 82 % na to, že Fed zvedne sazby “jen” o 75 bazických bodů, zbylých 18 % je sázka na to, že Fed bude jako Riksbank a doručí +100bps. Jinak řečeno okamžitá reakce na rozhodnutí o sazbách nebude neutrální.