Perly týdne: Firmy budou potřebovat vaše peníze a dolar může dál posilovat

Leon Cooperman se domnívá, že americké akcie jako celek nejsou levné, ale najít se podle něj dají jednotlivé atraktivní tituly. K tomu investor přidává svá kritéria této atraktivity, mezi která patří i schopnost procházet ekonomickým cyklem a recesí. Jason Thomas ze společnosti Carlyle věří v další posilování dolaru. Dlouhodobý výhled pro trhy a globální ekonomiku je podle něj dobrý, protože nyní v hospodářství nejsou nadbytečné kapacity, spíše naopak.





Populární zdravotní péče: BofA v komentáři k následujícímu grafu píše, že nejvíce dlouhých pozic nyní drží investoři v sektoru zdravotní péče. Naopak krátké pozice jsou koncentrovány do zboží dlouhodobé spotřeby. Dlouhé pozice jsou pak podle grafu populární u zboží běžné spotřeby a v energetice:



Trh není levný, ale najdou se atraktivní akcie: Leon Cooperman, který stojí v čele Omega Family Office, na CNBC hovořil o tom, že podle něj bude nějaký čas trvat kombinace vyšší inflace a vyšších sazeb. Americké akcie přitom podle něj „nejsou levné“, na druhou stranu lze ale podle investora na trhu najít tituly, které se obchodují za atraktivní ceny. Jaká kritéria ale expert vlastně při hodnocení firem a akcií používá?



Cooperman podle svých slov klade důraz na to, aby byl „odměněn za čekání“. Což znamená, že chce, aby jeho akcie vyplácely dividendu. Zajímají jej také společnosti, které prošly testem času. Tedy takové, které mají za sebou alespoň dva ekonomické cykly a prošly si dvěma recesemi, „během kterých se nerozpadly na kusy“.



Investor také klade důraz na schopnost a ochotu firem provádět odkupy v době, kdy jsou akcie dané společnosti levné. „Nechci, aby vyprávěly o tom, že akcie jsou levné. Chci, aby v takové situaci prováděly odkupy,“ vysvětloval Coopperman. K tomu je pro něj důležitý kvalitní management a hodnota akcie, která se pohybuje pod její tržní cenou.



Cooperman se nyní podle svých slov spíše vyhýbá dluhopisům, protože se nacházíme v prostředí, kdy „sazby musí růst na to, aby se snížily inflační tlaky“. Z konkrétních akcií pak investor jmenoval společnost Signa – viz následující graf s vývojem ceny:



Cooperman zmínil, že významnou část jeho portfolia nyní tvoří energetické akcie, které považuje za atraktivní i díky tomu, že se obchodují zhruba za trojnásobek volného toku hotovosti. Na závěr rozhovoru byl expert tázán, zda jsou nyní dluhopisy skutečně tak málo atraktivní, když jejich výnosy výrazně vzrostly. Cooperman odpověděl, že takový dotaz chápe, ale on sám má nyní „lepší místa, kam zaparkovat hotovost“. A podle něj dává větší smysl kupovat některé akcie, než dluhopisy.





Dolar stále nahoru? Jason Thomas ze společnosti Carlyle se domnívá, že dolar může ještě výrazně posílit. Americká centrální banka se pak snaží signalizovat, že sazby přestane zvedat poté, co se dostanou na úroveň 3,5 – 3,75 %. Šéf Fedu Jay Powell dal přitom v Jackson Hole jasně najevo, že trhy by neměly počítat s tím, že centrální banka začne sazby zase obratem snižovat.



Thomas se podle svých slov drží poměrně optimistického dlouhodobějšího výhledu. Domnívá se totiž, že v minulosti docházelo v globální ekonomice k problémům zejména v době, kdy existovaly nadměrné výrobní kapacity. Pak docházelo k propouštění, firmy prodávaly svá aktiva a podobně. V současné době ale nadměrné kapacity v podstatě neexistují, spíše naopak. V předchozích letech totiž nedocházelo k dostatečným investicím a výsledkem je současné „křehká“ situace.



Typickým příkladem nedostatečných kapacit je podle Thomase americký realitní trh. Jeho stav a cenový růst se přitom významným způsobem promítají do jádrové inflace. Z dlouhodobějšího pohledu je pak rozhodující, že globální ekonomika se nenachází ve stavu nadměrných kapacit. Naopak se dá očekávat, že růst bude postupně nabírat na tempu díky investicím a snaze firemního sektoru kapacity zvyšovat.



V současném prostředí považuje expert za atraktivní dlouhodobější investici energetiku. A to jak na straně obnovitelných zdrojů, tak na straně LNG. U něj se nyní projevuje nedostatek, včetně toho, že asijská poptávka je neuspokojená kvůli vyšší poptávce z Evropy. Podle Thomase by bylo přínosné, kdyby na této komoditě existoval globální trh s jednotnou cenou tak, jak je tomu u komodit jiných. To by ale vyžadovalo velké investice.



Z geografického hlediska považuje investor za atraktivní Indii. Příčinou je její rychlý růst a vysoká návratnost investovaného kapitálu. V souvislosti s růstem investic v globální ekonomice pak expert ještě uvedl, že „firmy budou potřebovat vaše peníze“. Dříve totiž byly schopny pokrývat své investice vnitřně generovanými zdroji, k tomu jich měly dost i na dividendy a odkupy. Vyšší investiční nároky pramenící mimo jiné z nutnosti „rekonfigurovat výrobní vertikály“, ale situaci změní. A firmy budou potřebovat externí kapitál.