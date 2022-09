Fed podstřeluje odhadovanou výši sazeb. Může jít až nad pět procent, říká bývalý guvernér

Fed pravděpodobně stále podstřeluje odhadovanou konečnou úroveň sazeb. Hovoří totiž o 4 – 4,5 %, sazby ale mohou jít až nad 5 %. Pro Bloomberg to uvedl Randy Kroszner, který působil jako guvernér Fedu a nyní učí na University of Chicago Booth School of Business.



Bloomberg poukázal na široké rozpětí v očekávání jednotlivých zástupců Fedu. Kroszner upřesnil, že on sám počítá se sazbami mezi 4,5 – 5 %. Záviset bude zejména na inflaci, a to jádrové. Ekonom připomněl, že její významnou součástí jsou ceny ubytovacích služeb a zde budou podle něj tlaky na růst slábnout jen pomalu. Tento segment ekonomiky bude tedy dál tlačit na vyšší sazby.







Kroszner míní, že Fed bude chtít držet sazby nad jádrovou inflací, a to „po nějaký čas“. To by tedy znamenalo, že po většinu roku by se sazby pohybovaly ve zmíněném rozmezí 4,5 – 5 %. Poslední projev šéfa Fedu Powella pak podle ekonoma potvrzuje, že Powell zůstává „neuvěřitelně konzistentní“. Trhy ale jeho dosavadním slovům nevěnovaly potřebnou pozornost, nyní se ukazuje, že „je třeba brát Powella vážně“.



Kroszner řekl, že Fed bude utahovat svou politiku dál tak dlouho, jak bude třeba. Jinak řečeno, americká centrální banka neprovede předčasný obrat. Jak ekonom hodnotí riziko recese? Kroszner míní, že hladké přistání je stále možné, ale vysoce nepravděpodobné kvůli řadě šoků, které americké hospodářství nyní ovlivňují. Pravděpodobně dojde k růstu nezaměstnanosti, která se může dostat k 5 %. Ve srovnání s předchozími recesemi by to nebyl tak špatný vývoj, ale zvýšení nezaměstnanosti by i tak bylo nepříjemné.



K diskusi ohledně zvedání sazeb o více než 75 bazických bodů ekonom řekl, že podle něj jde o správný krok. Pokud by totiž Fed zvýšil sazby o 100 bazických bodů, mohlo by to vyvolat paniku a obavy, že „situace je horší, než se myslelo.“ Na trzích se také už nyní nachází dost volatility a celkově je lepší, pokud Fed postupuje konzistentně a nepřekvapuje.



Zdroj: Bloomberg