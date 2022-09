Siegel: Monetární politika nedává smysl, Fed dělá tu samou chybu znovu, jen na druhou stranu

Jeremy Siegel z Wharton School míní, že současná situace na straně monetární politiky v USA je až zábavná. Před rokem totiž prudce rostly ceny komodit, to samé se dělo na realitním trhu. Fed ale podle profesora tvrdil, že „nevidí žádnou inflaci“. Na komoditách i realitách probíhá cenová korekce, ale americká centrální banka vidí pevně zakořeněnou inflaci.



Siegel míní, že popsaná situace nedává žádná smysl. Fed totiž i přes uvedené klesající inflační tlaky signalizuje další zvedání sazeb a monetární politika je již nyní „nemístně utažená“. Inflace „se v podstatě zastavila“ a Fed podle experta nemusí jít ani zdaleka tak daleko, jak nyní indikuje. Ukazují na to i ceny ropy, které se dostaly na lednové úrovně. Tedy na úrovně z doby před ruskou invazí na Ukrajinu.



Jak profesor hodnotí vývoj mezd, které jsou některými ekonomy považovány za jednoho z hlavních tahounů inflace? Siegel na toto téma uvedl, že „jediné, co roste, jsou mzdy.“ Nejde ale podle něj tvrdit, že se jedná o vedoucí indikátor. „Mzdy inflaci dohání, netáhnou ji. Zaměstnanci se jen snaží získat zpět část toho, co vzala inflace,“ dodal ekonom a zopakoval, že Fed podle něj drží příliš utaženou politiku. „Dělají přesně tu samou chybu jako před rokem, jen na druhou stranu.“





Tlak na akcie může podle Siegela pokračovat do doby, kdy Fed bude příliš utahovat. K tomu ekonom uvedl, že šéf Fedu Jay Powell hovoří o nutnosti posunout reálné sazby do kladných hodnot. „Ale ony jsou v kladných hodnotách, a to po celé délce výnosové křivky,“ dodal Siegel. Poslední projev Powella byl pak podle něj velmi špatný, Powell se nevyjádřil k ochlazující ekonomice, vývoji peněžní nabídky, kolapsu cen komodit či zmíněnému vývoji na realitním trhu, který se bude projevovat v inflaci po řadu měsíců.



Siegel zkritizoval i novináře, kteří přímo sledovali Powellův projev, za to, že se neptali na relevantní otázky. Třeba na to, proč sleduje tříměsíční průměr jádrové inflace, „která je zpožděným indikátorem.“ Namísto toho je třeba se dívat na „tržní data“. „Je to jako kyvadlo. Předtím byla politika naprosto mimo směrem k uvolnění, říkal jsem to v roce 2020 a 2021. Nyní říkají, že jsou tvrďáci a ekonomiku zničí,“ uzavřel Siegel. Opačný názor než Siegel zastává například Larry Summers. Ten souhlasí s tím, o kolik zvedl Fed sazby tento měsíc a tvrdí, že tento kurz bude muset pokračovat.



Zdroj: CNBC