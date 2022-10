Závěr týdne v červeném s přispěním dat i Fedu

Konec týdne se nevydařil. Většina dne byla spíše vyčkávací a většinou i pozitivní, ale o směru nakonec rozhodla nová americká data. Trh práce sice nijak výrazně nepřekvapil, ale tím, že potvrdil svou sílu, dokázal náladu investorů náležitě pokazit. S ochlazením, které by v návaznosti motivovalo Fed k mírnějšímu přístupu, to opět nevyšlo, a naděje z posledních dnů byly zklamány.

Následně si vzali opět slovo bankéři z Fedu, aby ujistili, že nehodlají v dohledné době snižovat sazby a že boj s inflací bude pokračovat do jejího dostatečného snížení a ukotvení. Ani v tomto případě nejde o rétoriku, která by se něčím vymykala poslední době. A popravdě ani pro nějakou změnu není důvod. Pozornost se tak stočí k inflačním datům, která vyjdou příští týden.

Hlavní akciové trhy se zanořily do červeného. Výjimkou je dnes mírně zelený Londýn, na druhé straně pak stojí Nasdaq se ztrátou kolem 2,5 procenta. Dluhopisové výnosy stoupají, a to více v Evropě než v Americe, přičemž pod tlak se začíná dostávat periferie. Eurodolar se nachází na 0,9785, přičemž nová data poslala kurz přechodně ještě níž. Ropa si ovšem nenechala zkazit chuť a naopak zvýrazňuje dnešní zisky na 3 procenta. Koruna zůstala bez podstatných změn, zatímco pražskou burzu stáhl do červeného vracející včerejší zisky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5094 0.0244 24.5587 24.4823 CZK/USD 25.0415 0.0959 25.1975 24.9685 HUF/EUR 424.2728 0.1652 425.0900 422.8522 PLN/EUR 4.8573 -0.5746 4.9099 4.8461

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9655 -0.0613 6.9861 6.9228 JPY/EUR 142.0850 -0.0211 142.1770 141.2993 JPY/USD 145.1590 0.0376 145.3410 144.7330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8796 0.3005 0.8805 0.8737 CHF/EUR 0.9714 0.1908 0.9737 0.9678 NOK/EUR 10.4336 -0.4935 10.5145 10.4321 SEK/EUR 10.9216 -0.0021 10.9402 10.8538 USD/EUR 0.9788 -0.0480 0.9817 0.9729

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5618 0.1249 1.5694 1.5545 CAD/USD 1.3683 -0.4409 1.3761 1.3676