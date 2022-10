Mírná zisková recese?

Ceny akcií by alespoň podle teorie měly odrážet dlouhodobý výhled, ale dlouhodobým úvahám se alespoň v mediálních investičních diskusích věnuje málokdo. Včera jsme tak učinili my, dnes se budeme věnovat krátkodobějšímu pohledu – jak jsou na tom zisky po cyklické stránce?

Už jsem tu ukazoval pár grafů, které srovnávaly vývoj ziskovosti obchodovaných společností s nějakým vedoucím indikátorem. A jejich vyznění bylo spíše směrem k ziskové recesi, či alespoň růstovému útlumu. V podstatě stejného druhu je následující obrázek od Longview Economics, který pracuje s výsledky průzkumu důvěry mezi řediteli obchodovaných firem:



Zdroj: Twitter



Korelace má daleko do dokonalosti, ale ona důvěra, zdá se, má nějakou snahu fungovat jako vedoucí indikátor. Což je asi i v souladu s intuicí. Současný masivní propad důvěry porovnatelný s tím, co se dělo v roce 2020, či v roce 2008, má pak v duchu grafu jasné implikace. Na ziskovou recesi přitom nyní akcie v USA zřejmě naceněny nejsou. Na druhou stranu ale žijeme v době, kdy se historie v nejednom případě rýmuje velmi neobvyklým způsobem a i rýmy spojené s (ne)důvěrou ředitelů mohou být tentokrát „jinak“.



Podle následujícího grafu konsenzus počítá s letošními zisky na akcii ve výši 225 dolarů a pro příští rok s 241 dolary. Tedy s více než 7 % růstem. Směrem naznačeným grafem se naopak už vydávají v , kde pro letošní rok predikují 220 dolarů na akcii a pro rok příští 212 dolarů, tedy téměř 6% pokles:



Zdroj: Twitter



I během ziskové recese let 2015/2016 se zisky propadly o více než 10 %, o letech 2020, či 2008 nemluvě. Z tohoto pohledu by tedy nějaký 6% pokles byl jen velmi mírnou ziskovou recesí. Pokud jsou ale očekávání trhu (tedy investorů) někde blízko onomu konsenzu* a realita by se blížila spíše číslům od MS, je to přece jen znatelná mezera.





*Možná stojí za to si občas připomenout, že konsenzus může být průměrem, či mediánem čísel s hodně velkým rozptylem. A navíc jde o čísla vytvořená analytickými a ekonomickými týmy, ne investory. Nejde tedy dávat rovnítko mezi konsenzus a očekávání trhu. Nic takového jako agregované očekávání trhu navíc ani neexistuje, stejně jako konsenzus není konsenzem, tedy nějakou shodou na daném číslu. Jde o zjednodušené koncepty, které tu často používám i já. Ale jak jsem uvedl, může stát za připomenutí, že jde skutečně jen o koncepty.