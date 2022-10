Cena plynu pro evropský trh poprvé od června klesla pod 100 eur za MWh

elkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes poprvé od června klesla pod 100 eur za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny plynu v Evropské unii. Od srpnového maxima je cena nižší zhruba o 70 procent. Zemní plyn zlevňuje i ve Spojených státech, kde je přitom proti Evropě dlouhodobě výrazně levnější.



Krátce před 15:00 SELČ se cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v listopadu v TTF pohybovala kolem 97,30 eura (2380 Kč) za MWh. Proti pátku tak vykazovala pokles o více než 14 procent.



K poklesu ceny přispívá sílící přesvědčení, Evropa bude mít plynu v zimních měsících dostatek. K obavám v posledních týdnech značně přispíval fakt, že z Ruska do EU proudí výrazně méně plynu než před válkou na Ukrajině.



Meteorologové předpovídají, že počasí v Evropě bude až do konce měsíce teplejší, než je obvyklé pro toto roční období. Zároveň evropské země svižným tempem plní zásobníky plynu, některé z nich už splnily cíl, který si unie stanovila.



Ceny plynu se snižují i ve Spojených státech, k jejich poklesu tam vedle rovněž mírnějšího počasí přispívá i rekordní těžba. Cena plynu s dodáním v listopadu v terminálu Henry Hub v Louisianě se krátce před 15:00 SELČ na komoditní burze NYMEX v New Yorku pohybovala kolem 4,88 USD (121 Kč) za milion britských termálních jednotek (mmBtu), a proti pátku tak vykazovala pokles o 1,6 procenta. Plyn je nyní v USA nejlevnější od poloviny března.



Zemní plyn se ve světě obchoduje v různých měnách a jeho cena se vyjadřuje ve více jednotkách. Po přepočtu na dolary a na britské termální jednotky se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v TTF aktuálně pohybuje mírně nad 28 dolary (696 Kč) za mmBtu, je tedy skoro šestkrát vyšší než cena plynu pro americký trh.



Cena plynu pro evropský trh se začala výrazněji zvyšovat loni na podzim, kdy se megawatthodina v TTF prodávala zhruba za 40 eur. Do konce loňského roku cena přechodně vystoupila nad 130 eur/MWh, než se letos v lednu vrátila k 60 eurům. Podle analytiků patří k hlavním příčinám růstu cen politika Evropské unie a její snaha co nejrychleji se zbavit fosilních paliv bez adekvátní náhrady. Další skokový růst cen přišel na konci února po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.



Zástupci členských zemí EU se minulý týden dohodli na podpoře urgentních opatření, jejichž smyslem je snížit ceny plynu pro firmy i domácnosti. Vedle plánu začít nakupovat zemní plyn společně je to i snaha zavést cenový strop na dovážený plyn.



Cena plynu pro americký trh dosáhla mnohaletého minima v polovině roku 2020, kdy spadla na 1,50 USD/mmBtu. Loni na podzim přesáhla 5,50 USD a po přechodném poklesu pak zahájila strmý růst, až letos v létě vystoupila nad deset USD/mmBtu.



Spojené státy mají zemního plynu obecně nadbytek, jeho cenu v poslední době zvyšuje vysoká poptávka v zahraničí, zejména v Evropě. Více amerického plynu tak nyní směřuje do pobřežních terminálů, kde se mění na zkapalněný zemní plyn (LNG), nakládá na tankery a vyváží. Velkou část LNG ve Spojených státech nakupuje nyní Evropská unie. Konečnou cenu LNG pak ovlivňují zejména přepravní náklady.