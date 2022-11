Morgan Stanley: Globální trendy a jedna země, která z nich může těžit

Ve světě nyní pozorujeme čtyři hlavní trendy, které mají výrazný dopad na fungování ekonomiky. První z nich je demografický, protože dochází ke stárnutí populace. Pro Bloomberg to uvedl Ridham Desai, který působí jako ředitel akciového výzkumu v India. Jaké jsou další trendy a změny a co přinesou?



K demografickým změnám se přidává digitalizace, která mění chod řady firem a odvětví. K tomu dochází k deglobalizaci a dekarbonizaci, která má zase výrazný vliv na energetickou strukturu a řadu investic. Desai přitom míní, že Indie je možná jedinou zemí na světě, která by ze všech zmíněných trendů mohla profitovat. Částečně díky tomu, jaké změny v této zemi proběhly v posledních letech.



Tyto změny byly podle analytika někdy složité a těžké, ale nyní nesou své ovoce. Indie tak například získává podíl na celosvětových expertech díky tomu, že se z ní stává „dílna a kancelář celého světa“. Indie také prošla energetickou transformací a investuje do obnovitelných zdrojů energie, což prospívá jejímu hospodářství. To samé platí o investicích do digitalizace.

Demografický vývoj může podle experta jednou pomáhat, jindy ekonomiku brzdit. Záleží totiž na celkovém prostředí a Indie toho má být příkladem. Má totiž velkou populaci mladých lidí. Stejně je na tom řada afrických zemí. Jenže v Africe je hodně z nich nezaměstnaných a z možné výhody se tak stal spíše problém. Indie díky svým změnám a investicím dokáže podle experta potenciál mladých lidí využít.



Desai hovořil i o tom, že Indie má stále hodně chudých lidí, nicméně vláda je podle něj schopna díky efektivnímu systému sociální pomoci směřovat dávky přesně k těm, kteří na ně mají skutečně nárok. To je rozdíl oproti minulosti, kdy byl systém „zkorumpovaný a neefektivní“. K tomu se zvyšují příjmy v celé populaci a zajímavým trhem mohou být i nejbohatší domácnosti, jejichž počet se rychle zvyšuje.



Ohledně cyklického vývoje ekonom uvedl, že inflace v Indii vrcholila již před řadou měsíců. Nyní sazby centrální banky dosahují 5,9 %. predikuje, že sazby dosáhnou vrcholu na 6,5 %. Indický akciový trh je na tom mnohem lépe než většina ostatních trhů. Indické akcie totiž letos zhruba stagnují, zatímco další trhy klesají o desítky procent. Valuace indického trhu přitom klesla, protože stagnující ceny doprovází růst ziskovosti obchodovaných firem.



Zdroj: Bloomberg