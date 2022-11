Pozitivní vývoj se upevňuje. Nasdaq znovu v čele díky výnosům

Sentiment na finančních trzích se od včerejška zlepšil. Přestože růstový vývoj ještě dopoledne nebyl úplně přesvědčivý, následně vidíme jeho upevnění. Přispívá k tomu hned několik zpráv. Patří sem poznámky Lael Brainardové z Fedu, která v podstatě trh ujistila, že na příštím zasedání nepřijde zvýšení sazeb o 75, ale jen 50 bodů. Dále jsou to známky určitého sbližování s Čínou, jak lze vyčíst ze setkání vrcholných představitelů konferenci G20 na Bali. Svou roli hrají firemní výsledky, když dnes například potěšil čísly i výhledem Walmart.

Samostatnou kapitolou jsou potom makrodata. Ranní čísla z Japonska nebo Číny dobrá nebyla, následně ale dojem vylepšil průzkum ekonomických očekávání ZEW v Německu a obrat k lepšímu dokonaly odpolední údaje ze zámoří. Výrobní ceny podle říjnových dat rostly pomaleji, než se čekalo (8,0 pct meziročně). Statistika, která by běžně byla zřejmě ignorována, tentokrát dobře zapadla do předpokladu o ustupujících inflačních tlacích a trhy to ocenily. Vedle toho nečekaně dobře dopadl průzkum průmyslové aktivity newyorského Fedu - za listopad ukazuje její návrat k růstu.

Celkově vzato po dnešních zprávách nabrala na síle teze o mírnějším Fedu, která se promítla do poklesu dluhopisových výnosů. Odtud pak vede pozitivní linka znovu nejvíc k Nasdaqu, který dnes přidává skoro 2,5 procenta. Slušně jsou však na tom i další indexy, přičemž v Evropě jde proti proudu jen lehce klesající Londýn.

Americká měna zůstává při nižších výnosech a větším apetitu po riziku pod tlakem. Eurodolar to dnes zkoušel až do blízkosti 1,05, ale nakonec svůj růst koriguje na 1,0370. Ropa míří dolů i přes slabší dolar a optimismus na trzích. Pro korunu se na páru s eurem za dnešek nic nemění.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3012 -0.0190 24.3498 24.2803 CZK/USD 23.4420 -0.3952 23.5660 23.2160 HUF/EUR 407.2709 -0.5483 409.7699 404.8699 PLN/EUR 4.6869 -0.5310 4.7201 4.6868

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3027 -0.0410 7.3686 7.2642 JPY/EUR 144.3400 -0.1287 145.3600 144.2040 JPY/USD 139.2255 -0.5038 140.6240 137.7930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8715 -0.8098 0.8806 0.8708 CHF/EUR 0.9793 0.4850 0.9840 0.9725 NOK/EUR 10.3399 -0.3215 10.4092 10.3199 SEK/EUR 10.8163 -0.1671 10.8229 10.7836 USD/EUR 1.0367 0.3859 1.0478 1.0312

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4784 -0.9462 1.4959 1.4715 CAD/USD 1.3296 -0.1427 1.3331 1.3225