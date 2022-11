Siemens zvýšil zisk o 38 procent na 3,16 miliardy eur, je to víc, než se čekalo

Německý průmyslový koncern ve svém čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšil zisk o 38 procent na 3,16 miliardy eur (77 miliard Kč). Je to víc, než se čekalo. Nad očekávání byly i tržby. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Akcie v evropském premarketu rostly o zhruba tři procenta.



Tržby za tři měsíce do konce září vzrostly o 18 procent na 20,57 miliardy eur, analytici odhadovali tržby jen na 19,13 miliardy eur. Objednávky byly ve třech měsících do konce září také lepší, než se čekalo.



Siemens uvedl, že ve čtvrtletí zaznamenal růst na mnoha trzích navzdory "pokračujícímu složitému makroekonomickému prostředí ovlivněnému nedostatkem energie a obavami o dostupnost pramenícími z rusko-ukrajinského konfliktu, vysoké inflace a dopadů spojených s pandemií koronaviru“. Velkým narušením způsobeným úzkými hrdly dodavatelských řetězců se firmě podařilo vyhnout a zmírnil se i nedostatek dodávek.



Výrobce vlaků, průmyslového softwaru a automatizace je ohledně výhledu optimistický. Během fiskálního roku 2023 očekává růst tržeb o šest až devět procent. Vyšší marže očekává ve všech třech klíčových divizích na základě rekordně silné objednávkové knihy, a to i navzdory tlaku od zpomalující globální ekonomiky.

Zdroje: ČTK, Bloomberg