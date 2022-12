Hodnota evropských technologických firem letos klesla o 400 miliard dolarů

Souhrnná hodnota všech soukromých i veřejně obchodovaných technologických firem z Evropy letos klesla o více než 400 miliard dolarů a nyní se pohybuje kolem 2,7 bilionu USD (62,8 bilionu Kč). Ve své výroční zprávě o stavu evropského technologického odvětví to dnes uvedla společnost rozvojového a rizikového kapitálu Atomico. Na vrcholu byla hodnota těchto firem koncem loňského roku, kdy činila zhruba 3,1 bilionu dolarů.



Data podle serveru televize CNBC podtrhují, jak byl pro toto odvětví letošní rok těžký. Akcie technologických podniků se dostaly pod silný tlak vlivem globálních faktorů, jako je přísnější měnová politika nebo ruská invaze na Ukrajinu.



Americká centrální banka (Fed) i další měnové autority zvyšují úrokové sazby a ruší stimuly z období pandemie covidu-19, aby tím zabránily prudkému růstu inflace. Investoři proto přehodnocují své pozice u ztrátových technologických společností, jejichž hodnota se často odvíjí od předpokládaných zisků v budoucnu.



"Byl to náročný rok - válka na Ukrajině, inflace, zvyšování úrokových sazeb, geopolitické napětí na celém kontinentě," řekl CNBC Tom Wehmeier ze společnosti Atomico. "Je to nejnáročnější makroekonomické prostředí od globální finanční krize," dodal.



V Evropě zaznamenaly některé společnosti prudký pokles tržní hodnoty. Příkladem je švédská Klarna, která poskytuje splátkový prodej v internetových obchodech, jejíž hodnota klesla o 85 procent. Akcie hudební streamovací služby Spotify zaznamenaly propad o více než 60 procent.



Financování evropských start-upů rizikovým kapitálem letos meziročně klesne o 18 procent na 85 miliard dolarů, odhaduje společnost Atomico, která zpracovává data ze 41 zemí. Zmíněná suma je přesto druhá nejvyšší, která kdy byla do evropského technologického ekosystému investována, uvedla společnost. K loňskému rekordu přispěla účast amerických investorů, v letošním roce se ale trend obrátil a zahraniční investoři se z velké části stáhli.



V první polovině letošního roku byl evropský technologický sektor v plném proudu a úroveň investic byla stále o čtyři procenta vyšší než ve stejném období loni. Od července ale začaly investice slábnout. Od září se měsíční úroveň investic pohybuje v průměru kolem tří až pěti miliard dolarů, což odpovídá úrovni z roku 2018.



Obdobně zpomalilo tempo, s jakým se objevují takzvaní jednorožci, jak se říká start-upům, jejichž hodnota přesáhne jednu miliardu dolarů. Počet nových jednorožců v Evropě letos klesl na 31 z loňských 105.



Razantně pak ubylo vstupů na burzu. Letos se podle zprávy Atomico v technologickém sektoru celosvětově uskutečnily pouze tři primární veřejné nabídky akcií (IPO) s tržní kapitalizací jedna miliarda dolarů a více, z toho dvě v Evropě. Loni se uskutečnilo takových IPO celkem 86.



Ani evropský region se v tomto odvětví nevyhnul vlně propouštění. Podle zprávy Atomico technologické firmy se sídlem v Evropě letos propustily přes 14.000 zaměstnanců, což představuje sedm procent celkového propouštění na celém světě. Někteří investoři si však zachovávají optimismus.



"Je tu spousta pozitivních věcí," řekl CNBC Per Roman ze společnosti GP Bullhound. "V průběhu letošního roku a na začátku roku loňského jsme byli svědky přehodnocování softwarových a internetových trhů. Myslím, že je to docela pozitivní a zdravé. Už nějakou dobu se pohybujeme v dost velké bublině," pokračoval. "Zároveň tyto softwarové vrstvy řídí svět, ve kterém žijeme, ať už jsou to nemocnice, školy nebo staveniště. Takže hlavní základy zůstanou silné i v příštím desetiletí," uzavřel.