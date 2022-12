Mění se investiční paradigma. Nedívejte se do zpětného zrcátka, ale dopředu, radí stratéžka

Za posledních zhruba patnáct let investoři kupovali zejména akcie, k tomu některá privátní aktiva. Šlo totiž o aktiva, která nabízela nejvyšší výnosy. Nyní se ale situace výrazně mění a peníze potečou směrem k dluhopisům. A to jak vládním, tak korporátním. Pro Bloomberg to uvedl Peter Kraus, který stojí v čele společnosti Aperture Investors. Podle jeho názoru bude zájem o fixní instrumenty na rozvíjejících se trzích v případě, že americký Fed již nebude výrazně zvyšovat sazby.



Stratéžka společnosti Charles Schwab Liz Ann Sonders Krausova slova doplnila s tím, že lidé s vyšší averzí k riziku neměli dlouho kam investovat, protože akcie pro ně nebyly a dluhopisy vynášely velmi málo. Právě takoví investoři mají nyní na obligacích dlouho nevídané příležitosti. K tomu je podle stratéžky důležité dívat se dopředu, a ne do zpětného zrcátka. Neposuzovat tedy budoucí návratnost podle té historické, ale sledovat, která aktiva se v dané fázi ekonomického cyklu posouvají dopředu svou atraktivitou.







Bloomberg v souvislosti s dluhopisy poukázal na společnosti, které kvůli měnícímu se prostředí v odvětvích v celé ekonomice mají problémy se splátkami svých závazků a někdy dokonce musí přistoupit k restrukturalizaci. Sonders k tomu dodala, že posun sazeb od nuly do vyšších hodnot s sebou nese změnu investiční strategie, ale také změnu na straně firem samotných. Místo pasivního investování tak mohou mít větší příležitosti aktivní investoři. A na trhu bude hrát opět větší roli správné nacenění konkrétních firem, které bude odrážet jejich fundament. Více na světle tak mohou být společnosti, které doposud kvůli nízkým sazbám čelily nižšímu tlaku na své rozvahy.



Kraus kolegyni doplnil s tím, že každý ekonomický cyklus s sebou nese cyklus úvěrový. Zpomalení hospodářské aktivity tak přináší vyšší počet defaultů a restrukturalizací. Současný cyklus by podle investora neměl být tak vážný jako finanční krize. Nicméně se nedá čekat, že by se na rozvahách firem neprojevil. Kraus přitom míní, že trhy stále nejsou připraveny na vyšší počet snížených ratingů a také defaultů.



