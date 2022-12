Německé podniky čekají pouze mírnou recesi, vyplývá z průzkumu

Německé podniky v příštím roce očekávají pouze mírnou recesi německé ekonomiky, a to navzdory energetické krizi, nedostatku surovin a slabým vyhlídkám pro světové hospodářství. Vyplývá to z průzkumu mezi předními německými podnikatelskými svazy.



"Poslední čtvrtletí roku 2022 a začátek roku 2023 bude pravděpodobně doprovázet pokles ekonomické aktivity," uvedl prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Siegfried Russwurm. "Očekáváme ale pouze mírný pokles," cituje ho agentura Reuters. Varoval nicméně, že hospodářský růst zůstane až do roku 2024 omezený, protože slabá globální poptávka bude mít negativní vliv na export z Německa.



Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) poukázala na známky postupného polevování výpadků v dodavatelských řetězcích. "Ceny za přepravu kontejnerů se blíží zpět k normálním dlouhodobým úrovním," uvedl prezident DIHK Peter Adrian. "Pokud se bude realizovat ohlášené uvolňování politiky nulové tolerance vůči covidu v Číně, bude to rovněž příznivý signál pro globální dodavatelské řetězce," dodal.



DIHK ale zároveň varuje, že nárůst cen energií a pokles spotřebitelské důvěry zastiňují hospodářské vyhlídky na příští rok. Ústřední svaz německých živnostníků (ZDH) poukazuje na výrazný úbytek nových zakázek. "Nynější zásoba nevyřízených zakázek nám vystačí do začátku jara, následný vývoj je ale spojen s mnoha otazníky," uvedl generální tajemník ZDH Holger Schwannecke.



Spolkový svaz velkoobchodu, zahraničního obchodu a služeb (BGA) upozornil, že situace v řadě sektorů zatím zůstává příznivá. "Přetrvávají však negativní očekávání, která se ještě v celém rozsahu nenaplnila," uvedl prezident BGA Dirk Jandura. Vyjádřil přesvědčení, že během jara začne být vývoj ve firemním sektoru povzbudivější.



Spolková vláda v říjnu předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa v příštím roce klesne o 0,4 procenta po letošním nárůstu o 1,4 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.