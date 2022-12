Němečtí exportéři se připravují na obtížný rok 2023, řekl šéf svazu BGA

Němečtí exportéři očekávají v příštím roce obtížné podmínky. Počítají s problémy u zákazníků v Číně kvůli růstu počtu případů nákazy koronavirem a s opatrností ze strany amerických zákazníků v důsledku rostoucích cen. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl prezident Spolkového svaz velkoobchodu, zahraničního obchodu a služeb (BGA) Dirk Jandura. Spojené státy a Čína jsou nejvýznamnějšími obchodními partnery Německa.



"V roce 2023 nenastane propad exportu, nemůžeme však očekávat ani prudký růst," uvedl Jandura. "V důsledku zvyšování úroků Evropskou centrální bankou (ECB) máme silnější euro. To export nepodpoří," upozornil. Poukázal rovněž na negativní dopady zvyšování úroků ve Spojených státech na tamní hospodářskou aktivitu.



Jandura předpokládá, že v letošním roce by hodnota německého exportu mohla vykázat nárůst o více než deset procent, zejména díky vyšším cenám. Loni export z Německa stoupl o 14 procent.



Šéf BGA rovněž uvedl, že němečtí exportéři v posledních měsících nejsou schopni plně vyřizovat všechny zakázky kvůli problémům v dodavatelských řetězcích. Díky tomu mají zatím dostatečnou zásobu nevyřízených objednávek.