Klíčová otázka nejen pro závěr týdne - potvrdí vládní data sílu trhu práce?

Německé průmyslové objednávky v listopadu nečekaně prudce klesly, což ovšem nechává hlavní trhy v klidu. Předběžná inflace z eurozóny za prosinec vyjde ještě dopoledne, vrátí do jednociferných hodnot a má slušnou šanci překvapit směrem dolů. Respektive překvapit - dílčí národní data jsou v řadě případů známa, takže inflace klesající zřejmě k 9 procentům by už takový šok nezpůsobila. Je to však spolu s levnými energiemi stále faktor, který podporuje evropské akcie, a to navzdory negativní inspiraci ze zámoří. Dnes se klíčové evropské indexy obchodují zatím smíšeně.

Americké futures se posunuly lehce do červeného, když stoupá nervozita před daty z trhu práce. Tento týden jsme už několik zajímavých statistik dostali a nevyzněly dobře - všechny ukazují, že trh práce zřejmě i koncem roku zůstal přehřátý, takže Fed bude nejspíš opravdu dál zvedat sazby až na/nad 5 procent. Teď se samozřejmě čeká, jestli oficiální vládní čísla za prosinec potvrdí, co naznačovaly dílčí statistiky během týdne.

Odhady pro růst zaměstnanosti jsou u 200 tisíc, což by znamenalo určité ochlazení oproti předchozímu měsíci, ale stále příliš vysoké číslo, než aby na záměrech Fedu něco změnilo. Míra nezaměstnanosti má stagnovat a mzdy držet relativně vysoké 5procentní tempo. V případě tohoto reportu se dá celkem jednoznačně říct, že slabší čísla by byla pro akcie i dluhopisy příznivá a naopak.

Doplněním pak může být zpráva ISM ze sektoru služeb, které si nadále vedou velmi slušně. A později odpoledne doplní informace za tento týden série komentářů bankéřů z Fedu. Ty dosavadní přitom shodně drží linii protiinflačního boje a dalšího růstu sazeb a nedávají trhům naději na změnu postoje.

Výnosy dluhopisů se před daty posouvají mírně nahoru a dolar si připisuje menší zisky, když se vůči euru blíží k hladině 1,0500. Koruna dnes mírně posiluje a proti euru se tak drží u 24,00.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0823 0.1160 24.0855 24.0146 CZK/USD 22.9170 0.2493 22.9220 22.8300 HUF/EUR 397.2108 0.0575 397.4800 395.2115 PLN/EUR 4.7014 0.4219 4.7056 4.6845

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2118 -0.4088 7.2506 7.2041 JPY/EUR 141.0980 0.5129 141.4340 140.7220 JPY/USD 134.2875 0.6468 134.5885 133.7580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8863 0.3141 0.8871 0.8822 CHF/EUR 0.9873 0.2564 0.9883 0.9847 NOK/EUR 10.7818 0.0268 10.8021 10.7530 SEK/EUR 11.2899 0.5172 11.2930 11.2264 USD/EUR 1.0507 -0.1411 1.0536 1.0499

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4837 0.2374 1.4852 1.4732 CAD/USD 1.3626 0.4375 1.3627 1.3538