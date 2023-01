Rozbřesk: Týden ve znamení americké a české inflace. Aleš Michl očekává v lednu a únoru okolo 20 %

Na konci minulého týdne dominovala finančním trhům americká makro čísla. Ta byla z našeho pohledu relativně smíšená – zatímco data z trhu práce zůstala i v prosinci překvapivě solidní (+223 tisíc nových pracovních pozic, nezaměstnanost poklesla na 3,5 %), konjunkturální průzkum ISM ve službách propadl nad očekávání prudce z listopadových 56,5 na 49,6, což je s výjimkou začátku pandemie nejnižší úroveň od roku 2010. A byl to právě slabý výsledek indexu ISM, který zalil trh optimismem a vedl k silné rally na akciích, propadu dluhopisových výnosů a také slabšímu dolaru.



Z pohledu Fedu přineslo páteční obchodování rozporuplné signály. Přestože výsledek ISM indikuje jasné zpomalení růstu a hrozící recesi, reakce trhů zároveň vedla k dalšímu (nežádoucímu) uvolnění finančních podmínek. Směrem k únorovému zasedání Fedu přijde tento čtvrtek na řadu další důležité číslo, a to výsledek prosincové inflace. Ta dle našeho názoru znovu zpomalila a v meziročním srovnání se dostala výrazně pod 7 %. Z pohledu centrální banky však bude důležitější výsledek jádrové inflace, zvláště pak cenová dynamika u služeb, které vykazují poměrně vysokou míru perzistence.



Také v Česku bude hlavním číslem tohoto týdne výsledek prosincové inflace, který bude zveřejněný ve středu. Nadále je třeba počítat, že headlinové číslo zůstane zkresleno řadou administrativních a statistických efektů – na jedné straně efektem úsporného tarifu a zrušením poplatků za obnovitelné zdroje, na druhé straně nižším srovnávacím základem kvůli loňskému odpuštění DPH na energie. Přestože by tak vykázaná meziroční inflace měla setrvat nad 16 % jako v listopadu, reálně se růst spotřebitelských cen stále pohybuje okolo 20 %.



Pro ČNB však zřejmě nepůjde o tak zásadní číslo – tím bude až výsledek lednové inflace, jak ostatně naznačuje i zápis z prosincového jednání bankovní rady. Dle několika členů bankovní rady by totiž nad očekávání rychlý cenový růst mohl být důvodem k opětovnému zvýšení úrokových sazeb. Na druhou stranu, guvernér Aleš Michl včera na TV Prima uvedl, že v lednu a únoru očekává inflaci okolo 20 %, což samo o sobě staví laťku pro další zpřísnění měnové politiky velmi vysoko.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v pátek posílila zpět k 23,90 EUR/CZK, když se svezla na vlně pozitivní nálady na globálních trzích v reakci na americká makro čísla. Pokles averze k riziku může koruně hrát do karet také v tomto týdnu, zvláště pokud by měla pozitivně překvapit americká inflace (středa). Z domácích čísel bude korunový trh zajímat především výsledek prosincové inflace, která by měla dle našeho názoru setrvat nad hranicí 16 % (viz úvodník). V pátek se pak pozornost zaměří na výsledek maloobchodních tržeb za prosinec, který by měl být dle nás konzistentní s pokračující mělkou recesí v Česku.

Guvernér ČNB Aleš Michl včera na TV Prima uvedl, že ještě v lednu a únoru tohoto roku očekává vysokou inflaci okolo 20 %, avšak ve druhé polovině roku by se již růst spotřebitelských cen mohl dostat pod dvojcifernou úroveň a v horizontu 1,5 roku na 2% cíl ČNB. Nutnou podmínkou k dosažení cenové stability zůstávají dle Michla umírněné požadavky ve mzdových vyjednáváních a zodpovědná rozpočtová politika.



Eurodolar

Velice slabá data v případě podnikatelské nálady v amerických službách (index ISM za leden) přivodily pád dolarových úrokových sazeb a vytlačily eurodolar až k hladině 1,07. Trh totiž okamžitě začal sázet na to, že Fed zvýší úrokové sazby na začátku února jen o 25 bazických bodů. Tento dojem následně potvrdil i prezident chicagského Fedu, který vyzdvihl zpomalující růst mezd, jako faktor pro další zmírnění tempa růstu úrokových sazeb.

Z pohledu dat bude tento týden zcela ve znamení americké inflace (čtvrtek). Ještě předtím však bude zajímavé si poslechnout vystoupení šéfa Fedu Powella (úterý odpoledne).



Akcie

Sektor Informačních technologií se v pátek ukázal jako nejsilnější, když přidal 3,0 % (Nvidia +4,16 %, AMD +2,62 %). Ani jeden ze sektorů neodepsal, ovšem nejslabším byl health sektor, který poskočil pouze o 0,9 % (Pfizer +2,48 %, Thermo Fisher -3,94 %). Po čtvrteční seanci se akcie automobilky Tesla propadly na dvouletá minima, aby v pátek investoři zaveleli k obratu a akcie posílily o 2,47 %. Akcie společnosti Amazon se akcie dostaly na roční minima na hodnotu 81,43 USD, což bylo pomyslným budíčkem pro investory, Amazon +3,56 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 2,1 % (33.630 b.), S&P 500 o 2,3 % (3.895 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,6 % (10.569 b.).